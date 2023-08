Essingens Trainer Simon Köpf: „Wir wollen unbedingt den ersten Heimsieg“

An diesem Mittwoch (18 Uhr) empfängt der TSV Essingen in der heimischen Carento Arena die Normannia aus Gmünd. Der TSV möchte unbedingt den ersten Heimsieg der Saison, die Normannia dagegen könnte den sehr guten Saisonstart mit einem Derbysieg veredeln.

Ganz zufrieden ist Essingens Trainer Simon Köpf mit der Ausbeute aus den ersten vier Oberligaspielen nicht: „Wir hätten auf jeden Fall drei Punkte mehr haben können“ sagt der 36–Jährige, der mit seiner Mannschaft bislang vier Zähler sammeln konnte. Mit den bisherigen Leistungen zeigt sich der Coach jedoch sehr zufrieden und blickt zuversichtlich in Richtung kommenden Mittwoch, wenn der bestens bekannte Nachbar aus Schwäbisch Gmünd in Essingen seine Visitenkarte abgibt. Und die Normannia dürfte nach zehn Punkten aus den ersten vier Partien mit mächtig Selbstvertrauen in Essingen aufschlagen. Köpf zeigt sich angetan vom kommenden Gegner: „Die Normannia ist total gut im Flow. Sie sind sehr aggressiv im Pressing, agieren gern mit langen Bällen, die Lekaj und Aschauer gut festmachen können und drum herum haben sie dann einige schnelle Spieler.“ Außerdem bemerkenswert: Die Mannschaft von Trainer Zlatko Blaskic ist die einzige Mannschaft der Liga, die noch kein einziges Gegentor kassiert hat.

Der TSV dagegen tut sich mit dem Tore schießen noch schwer. Drei Tore durfte der TSV bislang bejubeln, zu Hause wartet man jedoch noch auf den ersten Treffer in der Oberliga. Personell geht der TSV gut gerüstet ins Derby: Neben Julian Biebl fehlt lediglich Patrick Funk (Urlaub), ansonsten sind alle Mann an Bord. Auch Routinier und Spieler–Co–Trainer Patrick Auracher gehört nach seiner langwierigen Bauchmuskelverletzung wieder zum Kader. In der vergangenen Verbandsligasaison gab es jeweils Auswärtssiege. Eine Rolle spielen diese Partien für Köpf in der Vorbereitung nicht mehr: „Die letzten direkten Duelle sind schon eine Weile her, außerdem sind bei beiden Teams einige neue Spieler dabei.“

Der Coach versprüht Vorfreude auf die Partie: „Ich erwarte ein sehr interessantes Spiel. Wir wollen unbedingt den ersten Heimsieg und wissen, dass wir dafür eine sehr gute Leistung abrufen müssen.“