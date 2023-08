Die Zeit der Vorbereitung neigt sich für den TSV Essingen mit großen Schritten dem Ende entgegen. An diesem Samstag (15.30 Uhr) steht zu Hause das erste Oberliga–Spiel der Vereinsgeschichte an. Gegner wird Mitaufsteiger FC Denzlingen sein.

Trainer Simon Köpf ist mit der Vorbereitung insgesamt sehr zufrieden

Für Trainer Simon Köpf und sein Team waren die vergangenen Wochen sehr intensiv: „Die Vorbereitungszeit ist immer ein wenig hart. Man hat viel zu tun und es gibt viele Aufgaben, denen wir uns stellen müssen. Die neuen Spieler mussten integriert werden, dazu haben wir auch ein wenig am Spielsystem gefeilt, damit wir variabler werden.“ Für Köpf sieht das Spiel in der Offensive schon richtig gut aus, doch es gibt noch Phasen im Spiel, die nicht so gut sind. „An diesen gilt es anzusetzen, dass wir das über 90 Minuten hinbekommen. Außerdem lassen wir in der Abwehr noch zu viele Chancen zu. In der vergangenen Saison war das unser Plus, dass wir kaum etwas vom Gegner zugelassen haben.“ Sinnbildlich ist dabei das Testspiel gegen Verbandsligist Sportfreunde Dorfmerkingen. Zur Pause führte man klar und deutlich mit 4:1 und die Halbzeitführung hätte durchaus sogar noch höher ausfallen können. Doch im zweiten Durchgang spielte nur noch Dorfmerkingen und die Mannschaft konnte sich bei Torhüter Jerome Weisheit bedanken, dass es beim 4:1 blieb. Simon Köpf erklärt sich das folgendermaßen: „Zum Teil ist das Kopfsache. Man denkt, dass man geil spielt und es locker von selbst läuft. Doch locker geht es nicht, vor allem nicht in der Oberliga. Da kommen andere Kaliber auf uns zu.“ Genau daran hat Simon Köpf zusammen mit seinem Team bis zum ersten Punktspiel aber noch ordentlich gearbeitet. Aber insgesamt ist Essingens Trainer mit der Vorbereitung sehr zufrieden.

Vier Neuzugänge

Mit Tom Österle (Torhüter), Tim Seifert (Abwehr), Filip Sapina (Mittelfeld) und Alexander Paul (Angriff) konnte der TSV vier neue Spieler verpflichten. Bevor ein Spieler nach Essingen wechselt, gibt es vorab persönliche Gespräche — denn man wolle sich erstmal einen Eindruck von diesem Spieler verschaffen. „Wir würden keinen Spieler blind verpflichten, weil der Charakter mit entscheidend ist. Wir haben eine extrem homogene Truppe und eine super Stimmung in der Mannschaft. Diese werden wir durch nichts gefährden. Die Spieler müssen alle integrierbar sein. Die Neuzugänge passen perfekt in unsere Truppe rein“, freut sich Simon Köpf.

Drei starke Torhüter

Offen ist noch, wer die Nummer eins im Tor wird. Mit Jerome Weisheit, Nikola Jakovljevic und Tom Österle hat der TSV drei Torhüter, die fast auf einem Niveau sind. Da wird es nicht einfach zu entscheiden, wer denn am Samstag gegen den FC Denzlingen das Tor hüten wird. Wie Simon Köpf betont, obliegt diese Entscheidung hauptsächlich Torwarttrainer Thomas Traub. „Er hat einfach noch einen viel besseren Einblick, weil er die drei tagtäglich im Torwarttraining sieht. Da hab ich kein Auge drauf, weil ich bei den Feldspielern bin. Aber mit Thomas habe ich einen erfahrenen Mann an meiner Seite, der das seit Jahren überragend macht.“ Wie Köpf ergänzt, wolle man eigentlich eine klare Nummer eins haben. Doch im Laufe der Saison ist durchaus auch eine Rotation möglich: „Wenn man drei so gute Torhüter hat, hat man immer mal die Möglichkeit zu wechseln. Das zeigt sich dann im Saisonverlauf.“

Das Ziel ist der Klassenerhalt

Mit Demut, Respekt, aber auch voller Vorfreude geht man das Abenteuer Oberliga an. Simon Köpf freut sich dabei schon auf Spiele wie im Reutlinger Stadion „An der Kreuzeiche“, bei der SG Sonnenhof Großaspach, dem FC Nöttingen und dem FC 08 Villingen. „Es gibt wirklich viele interessante und coole Auswärts– und natürlich auch Heimspiele. Da freuen wir uns extrem darauf“, so Köpf.

Das Ziel für die kommende Saison steht schon fest, der Klassenerhalt. Alles andere sei aus Sicht von Simon Köpf vermessen. Die vielen jungen Spieler müssen an diesen Aufgaben erstmal wachsen — und sich an das neue Tempo und das Umfeld gewöhnen. „In den Zweikämpfen geht es dann vielleicht nochmals ruppiger und härter zu. Aber ich bin voller Zuversicht, dass die Jungs das gut meistern werden, damit wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Das wäre klasse“, erklärt Essingens Trainer. Mittelfristig wolle man sich in der Oberliga etablieren. Dies kann laut Simon Köpf aber nur gelingen, wenn man an der Infrastruktur arbeite. „Dann wird es unumgänglich, dass wir einen dritten Platz bekommen. Wir haben alle Jugendmannschaften und die Leichtathleten, die in großer Vielzahl trainieren. Um das zu entzerren, wird es extrem wichtig sein, wenn wir am besten einen zweiten Rasenplatz mit Flutlicht bekommen“, so Köpf.

Highlight nach dem ersten Pflichtspiel: Testspiel gegen Bundesligist Heidenheim

Drei Tage nach dem ersten Liga–Spiel steht für den TSV Essingen ein echtes Highlight an. Am Dienstag, 8. August um 18.15 Uhr, wird der Bundesligist 1. FC Heidenheim zu Gast in Essingen sein. „Für uns ist das Weltkasse und für die Spieler eine Wahnsinnserfahrung, gegen solch einen Verein zu spielen“, freut sich Simon Köpf. Zustande kam der Kontakt auf Mallorca. Simon Köpf und FCH–Trainer Frank Schmidt gratulierten sich gegenseitig zum Aufstieg. „Per Handschlag haben wir schließlich beschlossen, dass wir das Testspiel machen und sie sich kurzfristig bei uns melden. Man musste zu dem Zeitpunkt aber erst noch die Terminierung im DFB–Pokal abwarten. Wie sie es versprochen hatten, haben sie sich danach dann gemeldet. So kam dann der 8. August zustande“, erklärt der Coach. Für den TSV Essingen stehen also ereignisreiche Tage an.