Der Fußball-Oberligist TSV Essingen hat seinen ersten Winterneuzugang verpflichtet. Der 20-Jährige Jannik Pfänder kommt von der SG Sonnenhof Großaspach.

Zuvor spielte Pfänder in der Jugend des 1. FC Heidenheim. Von dort wechselte er im Sommer 2022 nach Großaspach, wo er seither 30 Pflichtspiele absolvierte. In der Hinrunde kam er jedoch nicht mehr wie gewünscht zum Zug. Der sportliche Leiter Lars Eisenmann sagt zum Transfer: „Janniks Weg verfolge ich schon gut drei Jahre. Seine Mentalität und sein Charakter passen super in unser Team und bestens zum eingeschlagenen Weg. Wir sind überzeugt, dass er uns auf Anhieb helfen kann, unser großes Ziel, den Klassenerhalt in der Oberliga zu erreichen.“

Der großgewachsene zentrale Mittelfeldmann freut sich ebenfalls auf seine neue Aufgabe: „Nach meiner Verletzung war die erhaltene Spielzeit für mich nicht zufriedenstellend. Ich habe mich nach anderen Optionen umgeschaut und durfte mich dann von Essingen positiv überzeugen lassen. Ich erhoffe mir, dass ich ein wichtiger Bestandteil für die Mannschaft werde und wir gemeinsam alles dafür geben, um die Ziele des Vereins zu erreichen. Zusätzlich möchte ich persönlich an der neuen Herausforderung wachsen.“ An diesem Montag, startet der TSV Essingen in die Vorbereitung auf die Rückrunde.