Seit knapp zwei Wochen befindet sich Oberligaaufsteiger TSV Essingen in der Vorbereitung auf die Rückrunde. In einem Testspiel am Samstag gegen den SV Fellbach verlor man mit 0:1.

In der ersten Halbzeit hatte der Verbandsligaspitzenreiter aus Fellbach mehr vom Spiel und führte insgesamt verdient durch den Treffer von Niklas Koroll in der 26. Minute mit 1:0.Essingens Trainer Simon Köpf wechselte zum zweiten Durchgang fast komplett durch.

Der TSV aus Essingen machte es nun besser und hätte es verdient gehabt die Partie zu drehen, ließ jedoch insgesamt vier dicke Chancen liegen. Winterneuzugang Jannik Pfänder feierte im Übrigen sein Debüt im Essinger Trikot.