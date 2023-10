Essingen und Gmünd sind in der Fremde gefordert

Der Fußball-Oberligist TSV Essingen gastiert an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim ATSV Mutschelbach. Der letztjährige Tabellenfünfte startete auch in dieser Saison gut und steht vor allem vor heimischem Publikum für Spektakel. Bei Essingen fällt die etatmäßige Innenverteidigung verletzungsbedingt aus.

Die Partie gegen Göppingen am vergangenen Samstag war beim Spielstand von 0:2 in den letzten Zügen, als Lennart Ruther nach einem normal aussehenden Zweikampf liegen blieb und offenbar größere Schmerzen im Bereich des Sprunggelenks verspürte. Eine genaue Diagnose steht zwar noch aus, es sieht jedoch nicht gut aus für den gesetzten Innenverteidiger, der vorerst ausfallen wird. Neben Ruther muss auch Patrick Auracher mit einem Faserriss in der Wade weiterhin passen, die so starke Abwehrzentrale der Aufstiegssaison kann somit vorerst nur zuschauen. Wer in Mutschelbach neben Youngster Blend Etemi auflaufen wird, ist noch offen: „Ich weiß es wirklich noch nicht“ so Trainer Simon Köpf am Mittwoch. Es gibt einige Varianten. Neben Neuzugang Michael Kuchtanin, der krankheitsbedingt etwas Probleme hatte, nun aber fit ist, könnte auch Besnik Koci als Linksfuß in die Innenverteidigung rücken. Oder aber Köpf entscheidet sich dafür, neben Etemi einen erfahreneren Akteur zu stellen, etwa Patrick Funk oder Steffen Lang.

In der Offensive fehlt mit Dean Melo ein zuletzt formstarker Akteur. Der 21-Jährige kann aufgrund eines Zehenbruchs nicht auflaufen. Für ihn werden wohl Janik Wiedmann oder Erman Kilic in der Startelf stehen. Gegner Mutschelbach steht für viele Tore: Nach zwölf Spielen steht ein Torverhältnis von 29:27. In der vergangenen Saison erzielte die Mannschaft in 17 Heimspielen ganze 42 Treffer. „Sie haben einen extrem kleinen Platz, das sind häufig wilde Spiele. Sie spielen ein aggressives Pressing, sind bei hohen Bällen sehr stark“ sagt Köpf über den kommenden Gegner. Und worauf kommt es für seine Mannschaft besonders an? „Wenn man die erste Pressinglinie überspielt, kann man sie defensiv in Probleme bringen. Wir wollen vorne effektiv auftreten und gegen den Ball kompakt verteidigen. Außerdem wird es wichtig sein, wie wir es schaffen ihre Standards zu verteidigen.“ Auswärts läuft es bekanntlich bislang für den TSV aus Essingen, der in den ersten sechs Oberliga-Partien in der Fremde vier Mal als Sieger vom Platz ging. Diese Serie möchte man natürlich gerne auch in Mutschelbach fortführen.

Gmünd trifft auf den VfR

In der Fußball-Oberliga befindet sich der 1. FC Normannia Gmünd nach wie vor auf einem starken siebten Platz, nach bereits zwölf absolvierten Partien. Dass man bereit ist, sich auch mal gegen schier übermächtige Gegner zu wehren, das hat die Normannia in der vergangenen Woche gegen den CfR Pforzheim unter Beweis gestellt. Das 1:1 hat in die Kategorie Bonuspunkt gehört, den man gerne mitnimmt. An diesem Samstag nun geht es mal wieder auf eine weite Reise, zu Gast ist die Mannschaft von Zlatko Blaskic beim VfR Mannheim.

Auch Blaskic warf noch einmal einen Blick zurück auf ein über weite Strecken ungleiches Duell gegen Pforzheim. „Ich musste in der Kabine nach langer Zeit mal wieder laut werden, weil ich das Gefühl hatte, dass die Mannschaft nicht mehr den Glauben an die eigene Stärke hatte“, so Blaskic. Bemerkenswert: Einen Wechsel nahm er trotz des 0:1 und großer Unterlegenheit nicht vor ‐ was sich binnen kürzester Zeit auszahlen sollte. In Gmünd, so Blaskic, werde keine Mannschaft die Punkte im Vorbeigehen mit nach Hause nehmen. „Da muss man zunächst an uns vorbei.“ Allerdings tritt die Blaskic-Elf an diesem Samstag auswärts an, im knapp 200 Kilometer entfernten Mannheim. Die Mannheimer sind alles andere als erwartet in die Saison gestartet. Vier Siegen stehen acht Niederlagen gegenüber, Unentschieden: Fehlanzeige. Mit dieser Ausbeute steckt der VfR unten drin. „Dieses Team ist gespickt mit Ex-Profis ‐ und hat vor allem alle zwölf Punkte zuhause geholt, darunter war auch ein deutliches 3:0 gegen Sonnenhof Großaspach“, weiß Blaskic. Dieser Gegner könne an einem guten Tag jede Mannschaft in dieser Liga schlagen, ist sich Blaskic sicher, „wenn die Mannheimer aber unter Druck geraten, dadurch nicht zu ihrem Spiel finden, auch gegen jede Mannschaft zu verlieren.“

Blaskic bezeichnet die Partie als „Big-Point-Spiel“, weil man einen Konkurrenten, der hinter der Normannia steht, weiter distanzieren könne.

„Wir brauchen dort aber einen perfekten Tag, entsprechendes Spielglück sowie eine kompakte Spielweise, das muss uns bewusst sein“, sagt Blaskic. Nichts zu dieser Spielweise beitragen werden Tim Scheible (Grippe), Daniel Sanchez (Meniskus-OP), sowie Adnan Rakic (Traningsrückstand). Erstmals dabei sein wird somit Dogukan Dogan. Auch Jermain Ibrahim hat bereits gegen Pforzheim wieder einige Minuten bekommen.