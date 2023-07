Essingen steht im Zeichen des Leichtathletiksports

{:tag :capitals, :attrs {:class „character“, :displayname „a_spitzmarke“, :name „capitals"}, :content ["Essingen"]} (an) — Am kommenden Wochenende wird das Essinger Schönbrunnenstadion zum Dreh– und Angelpunkt der Leichtathletik in der Region. „Wie gewohnt wollen wir in lockerer, athletischer, charmanter Atmosphäre, dem Motto unseres Vereins, den Athleten die Möglichkeit geben ihren Leichtathletiksport zu leben“ resümiert Rainer Strehle, Veranstaltungsleiter des Sparkassenmeetings beim LAC Essingen.

Die Zuschauer und Athleten müssen allerdings nach vielen Jahren auf die Stimme von Stadionsprecher Hans Göhringer verzichten. Mit Andreas Deuschle konnte aber ein erfahrener Leichtathlet für die Moderation gewonnen werden, der das Publikum fachkundig durch das Programm führen und den ein oder anderen interessanten Interviewpartner am Mikrofon haben wird. Den Auftakt zu diesem Sportwochenende machen am Freitag die Nachwuchsathleten der Jahrgänge 2008 bis 2011 des Ostalbkreises und des Kreises Heidenheim. Im Blockfünfkampf stellen die Sportler ihre Vielseitigkeit unter Beweis. Sprintfähigkeit, Hürden– und Sprungtechnik Ausdauerfähigkeit beziehungsweise Wurffähigkeiten werden von den Teilnehmern gefordert. Die LG Brenztal, die DJK–SG Wasseralfingen, die LSG Aalen, der Ausrichter LAC Essingen, sowie einige Vereine aus dem württembergischen Raum haben ihre Athleten bisher gemeldet. Für Spannung ist ab 16.30 Uhr auf jeden Fall gesorgt.

Ganz im Zeichen des Werfens steht dann der Samstag. 29 Vereine aus dem süddeutschen Raum haben ihre Athleten gemeldet. Aber auch Internationales Flair ist in Essingen angesagt. Gäste aus der Schweiz nutzen das Sparkassenmeeting zur Formüberprüfung für die Europameisterschaften der Master in Pescara im September. Für einige der startenden Athleten der Masterklassen, geht es auch in der ein oder anderen Wurfdisziplin an diesem Tag um die DM–Norm für die anstehenden deutschen Meisterschaften Mitte August in Mönchengladbach. Da in diesem Jahr die deutschen Meisterschaften im Werfer–Fünfkampf ausfallen, ist Essingen für viele eine der wenigen Möglichkeiten, sich auf hohem Niveau mit anderen zu messen. Bereits um 9.45 Uhr geht der Hammernachwuchs des Leichtathletikkreises Göppingen an den Start, um ihre Kreismeister zu ermitteln. Das Hauptprogramm startet um 12 Uhr mit dem Werfer–Fünfkampf (Hammer, Kugel, Speer, Diskus, Steinwurf). Mit dabei sind einige deutsche Meister und Athleten mit internationaler Erfahrung. Vom LAC Essingen gehen Hartwig Vöhringer, Hans Messner, Udo Stohrer, Peter Hübner und Albert Bartle an den Start. Um 13 Uhr geht es beim Stabhochsprung dann für Manchen in ungeahnte Höhen. Nachmeldungen für die beiden Tage sind noch bis eine Stunde vor Wettkampfbeginn möglich.