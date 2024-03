Es läuft beim Fußball-Oberligisten TSV Essingen im Jahr 2024. Die drei bislang absolvierten Partien waren alle knapp. Doch der Sieger war nach dem Schlusspfiff immer der TSV. Jetzt geht es zum FV Ravensburg, der in diesem Kalenderjahr ebenfalls noch ungeschlagen ist.

Man darf sich bestätigt fühlen in diesen Tagen beim TSV Essingen. Eine Wintervorbereitung ohne Testspielsieg interessiert inzwischen niemanden mehr. Denn die ersten drei Ligaspiele brachten neun Punkte aufs Konto und spülten den Aufsteiger auf Rang sieben der Oberliga Baden-Württemberg.

Bereits vor Beginn des ersten Pflichtspiels sprach Trainer Simon Köpf von einer guten Vorbereitung, attestierte seinen Spielern eine physisch hervorragende Verfassung und ging positiv gestimmt in die Restsaison. Das bestätigt sich bislang: Der TSV präsentiert sich topfit, defensiv stabil und zudem - das zeigte vor allem das vergangene Heimspiel gegen Holzhausen - in der Breite sehr gut aufgestellt. Die Einwechselspieler hatten einen großen Anteil daran, dass der TSV die Partie in der zweiten Halbzeit auf seine Seite ziehen konnte: Felix Nierichlo brachte Stabilität ins Mittelfeld, Filip Sapina konnte mit Ballsicherheit und Präsenz glänzen und Tim Ruth brachte mächtig Schwung über die rechte Seite, erzielte zudem den Treffer zum 2:0. Ob die Genannten nun gegen Ravensburg in der Startformation stehen, lässt Köpf offen: „Alle haben wieder die Chance, sich in der Trainingswoche zu zeigen. Dann werden wir sehen.“ Überhaupt betonte der Coach bereits am Samstag nach dem Spiel, dass er auch mit den zuvor auf dem Platz stehenden Jungs nicht unzufrieden war. Verletzungsbedingt fehlen werden Blend Etemi (Kahnbeinbruch), Moritz Müller (Rücken) sowie Patrick Auracher (Leiste). Dafür weilt Fabian Leidenbach nach seinem Australientrip wieder im Lande und trainierte erstmals wieder mit der Mannschaft. Ein Faktor für die eine oder andere Entscheidung bezüglich der Startelf ist auch der Untergrund. Zuletzt spielte der FV sein Heimspiel gegen Reutlingen auf dem Rasenplatz, ein Kunstrasen stände jedoch auch zur Verfügung. Genau wie der TSV ist auch der FV Ravensburg in diesem Jahr noch ungeschlagen, holte aus vier Spielen acht Punkte. Köpf schätzt den kommenden Gegner folgendermaßen ein: „Sie haben ganz selten klare Spiele. Es sind meistens sehr enge Partien, weil sie sehr robust sind und nicht viel zulassen. Mit Castellucci haben sie zudem im Winter einen starken Torwart verpflichtet. Vorne sind vor allem mit Schachtschneider und Colic starke Spieler in ihren Reihen.“

Zur Ausgangslage sagt Essingens Trainer: „Sie kämpfen um den Klassenerhalt - genau wie wir. Wir haben momentan eine bessere Ausgangslage, weil wir ein paar Punkte mehr gesammelt haben. Umso wichtiger wäre es, auch dort etwas mitzunehmen.“

Normannia vor dem Duell gegen Backnang

In der Fußball-Oberliga empfängt der 1. FC Normannia Gmünd an diesem Samstag (14 Uhr) die TSG Backnang. Nach wie vor plagen die Normannia einige personelle Sorgen, dazu fehlt Tim Grupp nach seiner Ampelkarte, die er sich in Villingen abgeholt hatte.

Das 0:4 beim FC Villingen, wenngleich es vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallen ist, lässt sich laut Trainer Zlatko Blaskic verkraften. „Bei einer solchen Spitzenmannschaft kann man verlieren. Eine Stunde lang haben wir gefällig mitgespielt, das reicht dann allerdings nicht, um Punkte einzufahren“, blickte Blaskic noch einmal zurück. Mit der TSG Backnang komme nun eine auswärtsstarke Mannschaft in den Schwerzer, weiß Normannias Trainer. Tatsächlich haben die Backnanger auswärts mehr Punkte erzielt (19) als zu Hause (12). Vier Punkte hat die TSG Vorsprung vor der gefährlichen Zone der Liga. „Unter dem neuen Trainer agiert Backnang deutlich aktiver als noch in der Hinrunde. Mittlerweile tut die Mannschaft auch aktiv etwas für das Spiel, setzt mehr eigene spielerische Akzente“, hat Blaskic eine deutliche Weiterentwicklung des kommenden Gegners ausgemacht.

Die eigene Kader-Situation ist aktuell alles andere also rosig, eine Magen-Darm-Welle hat die Mannschaft getroffen, sodass nur selten Trainingseinheiten mit der ganzen Mannschaft abgehalten werden konnten. „Ich erwarte von meinen Führungsspielern, dass sie in dieser schwierigen Situation das Heft in die Hand nehmen, mit Leistung, vor allem aber mit der richtigen Einstellung“, sagt Blaskic. „Backnang wird mit hoher Intensität agieren, wir aber haben den großen Ehrgeiz, unser Heimspiel zu gewinnen“, so der FCN-Trainer. Und das trotz - oder gerade wegen der zahlreichen Ausfälle und Fragezeichen. Tim Grupp (Gelb-Rot), Daniel Sanchez (Aufbautraining), Tim Scheible, Louis Kaspar (beide krank) sowie Nico Molinari (Magen-Darm) fallen aus beziehungsweise sind mehr als fraglich. Weitere Einsätze werden sich an diesem Wochenende tatsächlich kurzfristig entscheiden müssen.