Essingen mit fast voller Kapelle

Die personelle Situation beruhigt sich in diesen Tagen beim TSV Essingen. Fast alle Mann sind für das Auswärtsspiel in Nöttingen an Bord. Bei den ambitionierten Badenern erwartet den Aufsteiger sicherlich ein schwerer Brocken, die Stimmungslage ist trotzdem optimistisch.

Die knappe 0:1–Niederlage gegen die SG Sonnenhof Großaspach war schnell verarbeitet. Zu viele Mutmacher bot der Essinger Auftritt am vergangenen Freitag gegen den Topfavoriten der Liga, zu nah dran war man an einem Punktgewinn. Und das trotz einiger fehlender Akteure, die nun wieder einsatzbereit sind. Die Urlauber Besnik Koci, Lukas Rösch und Alexander Paul sind zurück, Yusuf Coban kann nach seiner Rippenverletzung ebenfalls wieder spielen. Auch Patrick Auracher machte weitere Fortschritte, die Partie am Samstag kommt jedoch zu früh. Somit hat Cheftrainer Simon Köpf wieder einige Fragen zu beantworten, was die Startformation betrifft.

Gibt es wie gegen Großaspach eine Doppel–Sechs mit Felix Nierichlo und Patrick Funk? Oder agiert Funk als alleiniger Sechser und Nierichlo rückt eventuell wieder nach rechts in die Viererkette? Filip Sapina und Coban könnten dann auf der Doppel–Zehn hinter Niklas Groiß beginnen. Und auch auf den offensiven Außenbahnen ist der Konkurrenzkampf nach wie vor groß. Dean Melo dürfte gesetzt sein, die Besetzung des zweiten Flügels scheint offen. Ebenfalls im Kader sein wird Neuzugang Michael Kuchtanin.

Der 19–Jährige Defensivspieler wurde erst in dieser Woche verpflichtet (siehe Extra–Artikel). Den kommenden Gegner bezeichnet Köpf als „sehr starke Mannschaft mit hoher individueller Klasse“. Der Coach nennt in diesem Zuge unter anderem die Offensivspieler Nikolaos Dobros und Jimmy Marton sowie Defensivakteur Oguzhan Kececi, der zu dieser Saison von den Stuttgarter Kickers nach Nöttingen gewechselt ist. Mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen erwischten die Nöttinger einen ordentlichen Saisonstart.

Das einzige Heimspiel bislang gewann man gegen den FV Ravensburg mit 5:3. Dabei stand es bereits nach 25 Minuten 3:1. Unter anderem deshalb möchte Köpf seine Mannschaft in der Anfangsphase besonders fokussiert sehen: „Wir sollten uns schnell in ihrem Stadion zurechtfinden und wollen uns nicht überrumpeln lassen.“ Anpfiff in der Kleiner Arena in Nöttingen ist an diesem Samstag um 15.30 Uhr.

Der 18-Jährige Michael Kuchtanin spielte zuletzt beim SGV Freiberg. Trainer Simon Köpf sieht in dem Neuzugang einen im Defensivverbund vielseitig einsetzbaren Spieler mit enormem Entwicklungspotenzial. Bereits zu Beginn der Vorbereitung trainierte Kuchtanin beim TSV mit und überzeugte die Verantwortlichen: „Wir wollten ihn da schon haben, geklappt hat es allerdings erst jetzt“ sagt Köpf zu diesem Transfer. Der 1,95 Meter große Slowake befindet sich in seinem ersten aktiven Jahr, war allerdings auch schon in der vergangenen Saison als U19-Spieler ab und an im Regionalliga-Kader des SGV Freiberg dabei. Laut Köpf ist Kuchtanin körperlich stark, verfügt über eine gute Grundgeschwindigkeit und ist nahezu beidfüßig. Der Youngster könne sowohl in der Innenverteidigung, im defensiven Mittelfeld oder aber als Außenverteidiger agieren. Kuchtanin hat einen Einjahresvertrag beim TSV Essingen unterzeichnet.