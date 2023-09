Essingen in der Außenseiterrolle

Der TSV Essingen empfängt an diesem Samstag (15.30 Uhr) den FC 08 Villingen. Der erfahrene Oberligist gilt in dieser Saison als Aufstiegsaspirant und konnte dies bislang auch bestätigen. Beim TSV geht es vor allem darum, die leichten Fehler in der Defensive abzustellen.

Das klare Ergebnis von der Partie in Reutlingen (1:5) täuscht etwas über die Spielanteile hinweg: „An sich war es kein schlechtes Spiel von uns“ sagt Trainer Simon Köpf mit ein paar Tagen Abstand zur Niederlage im Stadion an der Kreuzeiche.

„Wir haben leichte Fehler in der Defensive gemacht, die dann bestraft wurden. Wir haben nicht gut verschoben, die Abstände nicht gehalten. So kassierte der Aufsteiger zum ersten Mal in der Liga mehr als zwei Gegentreffer. Ein wichtiger Aspekt war sicherlich auch, dass mit Lennart Ruther und Patrick Auracher zwei Innenverteidiger bereits im ersten Durchgang verletzungsbedingt vom Platz mussten. Bei Auracher scheint es wohl ein Faserriss in der Wade zu sein, der Routinier wird somit einige Wochen fehlen. Bei Ruther dagegen gibt es leichte Entwarnung, eventuell ist der 25-Jährige schon für die kommende Partie wieder eine Option. Der Einsatz von Patrick Funk ist ebenfalls noch fraglich, ansonsten sind keine Blessuren hinzugekommen. Mit dem FC 08 Villingen gastiert ein Topteam der Liga in Essingen.

Köpf zeigt großen Respekt vor dem kommenden Gegner: „Sie haben eine sehr gute Mannschaft, spielen Offensivfußball. Mit Teyfik Ceylan haben sie einen super Dribbler und Techniker, der zudem abschlussstark ist. Und vorne mit Marcel Sökler einen absoluten Torjäger.“ Allerdings haben die Villinger 15 ihrer 18 Punkte zu Hause geholt, in drei der ersten vier Auswärtsspiele ging man als Verlierer vom Platz. Ein Beispiel, wie man diesen Gegner schlagen kann, lieferte beispielsweise die Normannia am 6. Spieltag, die mit 2:1 die Oberhand behielt. Köpf glaubt durchaus daran, dass etwas drin ist im kommenden Heimspiel: „Wir haben bei ihnen schon auch ein paar Schwächen ausgemacht“ sagt der Coach, ohne näher ins Detail gehen zu wollen und ergänzt: „Wir wollen erneut alles daransetzen, den ersten Heimsieg einzufahren.“