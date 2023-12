Essingen holt einen Punkt beim Spitzenreiter

Oberligist TSV Essingen hat sich mit einem guten Gefühl in die Winterpause verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Simon Köpf spielte beim Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach 1:1. Die SG ging in der 15. Minute mit 1:0 in Führung. Torschütze war Dominik Salz. In der 34. Minute konnte Patrick Auracher zum 1:1 ausgleichen. Die restliche Rückrunde startet am 2. März mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Nöttingen - allerdings ohne Leiter Frank Sigle. Wie der Verein mitteilt, verlässt der Sportliche Leiter den TSV zum Jahresende.