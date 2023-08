Essingen holt den ersten Heimpunkt in der Oberliga

Im Oberliga–Derby zwischen dem TSV Essingen und dem 1. FC Normannia Gmünd hat es keinen Sieger gegeben. Die Partie endete 1:1. Für Essingen war es der erste Heimpunkt in der Oberliga überhaupt.

Essingen geht etwas überraschend in Führung

Die Normannia war in der Anfangsphase die etwas aktivere Mannschaft. In der fünften Minute gab es in aussichtsreicher Position einen Freistoß für die Gäste. Miladin Filipovic nahm sich der Sache an — er schoss aber in die Mauer. Etwas überraschend durfte der TSV in der 14. Minute die 1:0–Führung bejubeln. Nach Flanke von Dean Melo auf der linken Seite war es Tim Seifert, der im Sechzehner zum 1:0 einnetzte. Für Essingen war es das erste Heimtor überhaupt in der Oberliga. Gmünd dagegen kassierte im fünften Saisonspiel das erste Gegentor. In der 21. Minute startete Essingen wieder einen Angriff — wieder über links. Lukas Rösch zog im Strafraum ab, doch Normannias Torhüter Yannick Ellermann verhinderte mit einer starken Parade das 0:2. Im Gegenzug schoss Normannias Stürmer Alexander Aschauer knapp am Tor vorbei. Ein paar Sekunden später stand wieder Aschauer im Mittelpunkt. Sein Kopfball war letztlich aber kein Problem für Weisheit. Kurz vor der Pause zog Gentian Lekaj aus rund 25 Metern ab. Weisheit parierte aber sicher. Auf der anderen Seite hatte Filip Sapina noch die Chance zum 2:0 (45. Minute). Beim Stand von 1:0 ging es in die Halbzeitpause.

Essingen hat zahlreiche Chancen

Sieben Minuten nach Wiederanpfiff ging der Abschluss von Melo an das Außennetz. Der TSV Essingen war klar besser und hatte weitere Möglichkeiten zu erhöhen. Doch Sapina (55. und 57.) und Melo (59. und 70.) scheiterten entweder am starken Ellermann oder der Ball ging über das Tor. Von der Normannia kam offensiv nicht sonderlich viel. Die größte Chance hatte Aschauer, der den Ball nach Flanke von Valerio Avigliano knapp verfehlte (64.). Neun Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte Normannia Gmünd dann plötzlich die große Chance zum Ausgleich — und zwar aus elf Metern.

Rot für Ruther und Aschauer verwandelt den Elfmeter

Nach einem Handspiel von Verteidiger Lennart Ruther auf der Linie entschied Schiedsrichter Jonathan Woldai umgehend auf Elfmeter. Dazu sah Ruther die Rote Karte. Aschauer übernahm die Verantwortung und traf sicher ins untere linke Eck. In der 90. Minute wäre die Normannia sogar fast in Führung gegangen. Der Kopfball von Verteidiger Tobias Rössler ging allerdings über das Tor. So blieb es letztlich beim 1:1. „Mit dem Punkt können wir nicht zufrieden sein. Es war ähnlich wie in Nöttingen. Wir machen das Spiel und haben sehr viele Torchancen. Diese verwerten wir aber nicht, das ist gerade unser großes Manko. Wir spielen guten Fußball, nur die Effektivität vor dem Tor fehlt. Wir sind aber auf einem guten Weg, da ist mir nicht angst und bange“, so das Fazit von Essingens Trainer Simon Köpf.

Anes Handanagic wechselt zum TV Echterdingen

Zlatko Blaskic, Trainer der Normannia, bewertete den Auftritt seiner Mannschaft folgendermaßen: „Essingen hat brutal gekontert über Dean Melo. Ihn haben wir nicht in den Griff bekommen. Die Führung zur Halbzeit war hochverdient. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann irgendwo auch erzwungen. Kurz vor dem Ende haben wir sogar noch die Chance zum 2:1. Das wäre aber nicht verdient gewesen.“ Am Mittwochabend gab es aufseiten der Essinger noch einen Wechsel. Anes Handanagic wird künftig für den Verbandsligisten TV Echterdingen spielen.

TSV: Weisheit – Etemi, Lang, Ruth, Ruther, Seifert (60. Kilic), Coban (82. Kuchtanin), Nierichlo, Sapina (70. Wiedmann), Melo, Rösch.