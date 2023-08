Essingen feiert den ersten Sieg in der Oberliga

Jubel beim TSV Essingen. Die Mannschaft von Trainer Simon Kopf hat beim FSV 08 Bietigheim–Bissingen mit 2:1 gewonnen. Es war der erste Sieg in der Oberliga–Geschichte.

Groß war die Freude beim TSV Essingen als Schiedsrichter Marc Packert gegen 17.25 Uhr die Partie abpfiff. Eine intensive Partie endete zugunsten der Essinger, die es kurz vor dem Ende nochmals richtig spannend machte. In der dritten Minute der Nachspielzeit konnte Vincent Fitze noch auf 1:2 verkürzen, doch der TSV brachte die Führung über die Zeit. „Es geht nur als Mannschaft in dieser Liga — und das hat man heute wieder gesehen. So machen wir weiter“, sagte Trainer Simon Köpf im Mannschaftskreis.

Die Hausherren dominieren zu Beginn — doch Essingen findet immer besser ins Spiel

Die Anfangsphase gehörte dem FSV 08 Bietigheim–Bissingen, Essingen hatte ein wenig Probleme ins Spiel zu kommen. Die Gastgeber konnten trotz zweier Chancen daraus allerdings kein Profit schlagen. Nach und nach wurden die Essinger immer stärker. Nach gut einer halben Stunde hatte Lukas Rösch die große Chance zur Führung. Nach Vorlage von Niklas Groiß marschierte Rösch alleine auf Torhüter Sven Burkhardt zu. Doch Essingens Stürmer hatte zu viel Zeit zum Überlegen und scheiterte letztlich am FSV–Schlussmann. Kurz Zeit später stand Groiß im Mittelpunkt. Sein Drehschuss aus rund 15 Metern landete letztlich nur am Pfosten. Auf der anderen Seite hatten die Essinger Glück: Ein Abwehrfehler konnte nicht zur 1:0–Führung verwertet werden.

Coban erzielt das erste Essinger Tor in der Oberliga

In der 42. Minute durfte sich die Mannschaft von Trainer Simon Köpf dann über das erste Oberliga–Tor freuen. Ein scharfer Ball von Yusuf–Serdar Coban landete im langen Eck. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff verhinderte Jerome Weisheit mit einer starken Parade den Ausgleichstreffer. Nach intensiven 45 Minuten führte der TSV mit 1:0. Verletzungsbedingt musste Köpf in der Pause zweimal wechseln. Für Blend Etemi und Janik Wiedmann kamen Tim Ruth und Tim Seifert ins Spiel.

Bietigheim–Bissingen baut Druck auf

Zu Beginn der zweiten Halbzeit baute Bietigheim–Bissingen viel Druck auf, Essingen hielt allerdings leidenschaftlich dagegen, sodass gefährliche Aktionen erst mal Mangelware waren. In der 57. Minute zwang Florian Feigl Torhüter Weisheit zu einer ganz starken Parade. Zwei Minuten parierte Weisheit erneut stark. Essingen lauerte auf Konter und wäre 19 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit fast zum 2:0 gekommen. Seifert marschierte Richtung Tor der Bietigheimer, doch sein Abschluss ging letztlich am Tor vorbei.

Lukas Rösch markiert den zweiten Treffer

In der 82. Minute presste Essingen mächtig und setzte die Hausherren so am eigenen Sechzehner unter Druck. Einen Rückpass konnte Torhüter Burkhardt nicht sauber wegschlagen. Der Ball landete umgehend bei Rösch und dieser traf zum 2:0. Doch das war noch nicht der Schlusspunkt dieser Partie. In der Nachspielzeit traf Fitze zum 2:1. Somit standen nun nochmals hektische Sekunden — und die Hausherren hatten sogar noch die Chance zum Ausgleich. Am Ende ging der Ball allerdings klar über das Tor von Weisheit. So setzte sich der TSV mit 2:1 durch. „Das Ergebnis steht über allem — und das war heute erfolgreich. Wir haben die ersten drei Punkte auf dem Konto und diese tun uns unheimlich gut, um in der Liga anzukommen. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. In der ersten Halbzeit hätte es auch 3:3 stehen könne. Zum Glück haben wir aber 1:0 geführt. In der zweiten Halbzeit wollten wir Bietigheim ein bisschen kommen lassen, um Räume zu öffnen. Zum Teil haben wir das dann richtig gut gespielt. In der 82. Minute machen wir dann das 2:0. Meiner Mannschaft möchte ich ein großes Kompliment aussprechen“, so Trainer Simon Köpf, für den ein langer Tag erfolgreich endete. Am frühen Samstagmorgen kam er aus dem Urlaub zurück — und am Nachmittag konnte er sich über den ersten Sieg seiner Mannschaft in der Oberliga freuen.

Bereits am kommenden Dienstag steht für den TSV das nächste Spiel an. In der dritten Runde des WFV–Pokals geht es zum TSV Oberensingen. Anpfiff ist um 19 Uhr.