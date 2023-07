Es wird wieder gelaufen und geschwommen

Im Kinderhaus „Rappelkiste“ in Essingen ist am Montagmorgen der offizielle Startschuss für die Aktion „Ostalb läuft und schwimmt“ gefallen.

Die Aufregung ist groß

Groß war die Aufregung bei den etwa 50 kleinen Nachwuchsläufern kurz vor dem Start. Als Bürgermeister Wolfgang Hofer schließlich das Startsignal gab, machten sie sich eine Viertelstunde lang auf die Strecke. Eine Runde war etwa 150 Meter lang und insgesamt wurden von den Kindern 400 Runden gemeistert. Stephanie Schöne, Leiterin des Kinderhauses, ist von „Ostalb läuft und schwimmt“ sehr begeistert. „Es war eine sehr schöne Aktion und die Kinder hatten richtig viel Spaß. Bevor es los ging, waren sie aber sehr aufgeregt und konnten zum Teil gar nicht richtig frühstücken. Jetzt sind aber alle glücklich und stolz.

18. Auflage für „Ostalb läuft und schwimmt“

„Ostalb läuft und schwimmt“ geht nun schon in die 18. Auflage. Das Ziel dieser Aktion ist, dass sich Kinder und Jugendliche in Kindergärten oder Schulen in diesem Zeitraum jeden Tag mindestens 15 Minuten lang bewegen. Für jede gelaufene oder geschwommene Minute, kann dabei ein Cent gespendet werden. Der Erlös geht an das Kinderhospiz Ostalb. Offiziell haben sich im Ostalbkreis 89 Kindertagesstätten und Schulen mit insgesamt 10.713 Teilnehmern angemeldet. „Mit der Bewegungswoche haben wir eine gute Konzeption. Die Kindertagesstätten und Schulen können die Laufzeitfenster individuell gestalten“, so Organisator Christian Weber. Ursprünglich lautete die Aktion „Ostalb läuft“, doch im vergangenen Jahr ist das Schwimmen hinzugekommen. In absehbarer Zeit soll aber auch das Radfahren fester Bestandteil werden. „Es ist angedacht, dass man einen kleinen Ostalb–Triathlon machen kann — auch für Kindergartenkinder.“

Kinder und Jugendliche sollen sich bewegen

Christian Weber selbst ist leidenschaftlicher Triathlet. Essingens Bürgermeister Wolfgang Hofer betonte, wie wichtig es ist, dass sich Kinder und Jugendliche regelmäßig bewegen: „Kinder haben einen natürlichen Drang zur Bewegung. Doch heutzutage werden sie schon ganz früh in Kita–Einrichtungen gebracht und werden dann beschäftigt. Der natürliche Bewegungsablauf findet dann oftmals nicht mehr statt. Das wirkt sich dann im Alter aus. Deshalb ist es notwendig, dass man Kinder und Jugendliche anleitet, sich zu bewegen. Deshalb ist das eine sehr gute Aktion.“

Auch Landrat Dr. Joachim Bläse appellierte an die Schulen und Kindertagesstätten, wie wichtig Bewegung ist: „Ostalb läuft und schwimmt“ ist eine sehr gute Sache und bewegen ist top. Man sollte aber die Laufintervalle den Temperaturen angepasst setzen.“

Treue Unterstützer der Aktion sind die AOK und Kreissparkasse Ostalb. In Essingen vor Ort waren Martin Kirsch (AOK) und Holger Kreuttner (Kreissparkasse Ostalb). Bis Freitag kann sich noch bewegt werden, das Spendenkonto ist aber noch bis Ende November geöffnet. Seit 2006 sind bereits fast 700.000 Euro zusammengekommen.

Das Spendenkonto:

Treuhandkonto „Ostalb läuft“

IBAN: DE05 6145 0050 1000 2120 00