Erster Heimsieg für den TSV Essingen

Was für ein Spektakel in der Carento-Arena: Der TSV Essingen hat zu Hause mit 4:3 gegen den FSV Hollenbach gewonnen. Beide Teams lieferten sich eine sehr unterhaltsame und hochklassige Begegnung. Für Essingen war es der erste Oberliga-Heimsieg überhaupt.

Essingen führt zur Pause mit 2:0

Zwei Änderungen nahm Trainer Simon Köpf im Vergleich zur Partie in Mutschelbach in seiner Startformation vor: Für Blend Etemi startete Routinier Patrick Auracher in der Innenverteidigung und Tim Seifert begann für Janik Wiedmann. Die Anfangsphase schildert der Coach folgendermaßen: „Wir haben gut zehn Minuten gebraucht um ins Spiel zu finden. Da hätten wir in Rückstand geraten können.“ Der TSV spielte und arbeitete sich dann aber in die Partie und ging durch einen toll heraus gespielten Treffer in der 24. Minute in Führung: Über Coban und Seifert landete der Ball bei Lukas Rösch, der vor dem Tor cool blieb und zum 1:0 einschob. In der 33. Minute konnte der TSV nachlegen: Nach Cobans Eckball köpfte Niklas Groiß zum 2:0 ein. Fast hätte Groiß kurz vor der Pause erneut nach einem Eckball getroffen, dieses Mal ging das Spielgerät allerdings über das Tor. Nach dem Seitenwechsel scheiterte Filip Sapina mit seinem Heber zunächst an der Latte, bevor Hollenbach noch einmal in die Partie zurückfand. „Wir kommen richtig gut raus, können das dritte Tor machen, kassieren es aber dann hinten“ so Köpf. In der 51. Minute bediente Hollenbachs Jonas Limbach seinen Kollegen Noah Krieger, der zum 2:1 verkürzen konnte. Und mit der zweiten Gästechance im zweiten Durchgang stand es dann nach gut einer Stunde plötzlich 2:2: Sebastian Lutz war nach einer Flanke zur Stelle und staubte erfolgreich ab, der Spielstand war wieder ausgeglichen. Das Spielglück war an diesem Tag aber auf Essinger Seite: „Danach hätte Hollenbach dann auch das 3:2 machen können, diese Phase haben wir etwas glücklich überstanden“, berichtet Köpf.

Simon Köpf zeigt ein glückliches Händchen

Der Coach zeigte dann ein glückliches Händchen, denn der gerade eingewechselte Fabian Leidenbach bereitete in der 70. Minute ideal vor für Rösch, der erneut die Nerven behielt und zum 3:2 traf. Der TSV präsentierte sich anschließend gegen wütend anrennende Gäste stabil und machte in der 87. Minute die vermeintliche Entscheidung: Felix Nierichlo erkämpfte sich den Ball im Mittelfeld, lief allein in Richtung Tor und schob ein zum 4:2.

Doch ganz durch war die Partie noch nicht, denn Marius Uhl traf für Hollenbach in der 92. Minute zum 4:3 und die Essinger mussten noch einmal zittern, doch es ging gut und der TSV Essingen konnte im siebten Versuch seinen ersten Heimsieg in der Oberliga bejubeln. Köpf zog nach dem wilden Hin und her am Ende folgendes Fazit: „Wir haben es heute richtig gut gemacht, konsequent nach vorne gespielt und unsere Chancen genutzt. Aber auch Hollenbach hat eine starke Partie abgeliefert, das war insgesamt ein hochklassiges Spiel.“ Am kommenden Samstag wird Essingen zu Gast beim SV Oberachern sein. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr.

Essingen: Weisheit – Ruth, Auracher (79. Kuchtanin), Koci (53. Etemi), Lang – Coban – Seifert (69. Nierichlo), Groiß, Sapina (69. Leidenbach), Kilic - Rösch