Ein historischer Tag für den TSV Essingen

Es ist soweit: Der TSV Essingen feiert sein Oberliga–Debüt. Ein historischer Tag für den TSV, der am Samstag (15:30 Uhr) Mitaufsteiger FC Denzlingen in der Carento–Arena empfängt. Die Vorzeichen sind gut, nahezu alle Mann sind fit.

Co–Trainer Patrick Auracher vertritt Trainer Simon Köpf

Nicht vor Ort sein wird dann Cheftrainer Simon Köpf, der sich im Urlaub befindet und von Spieler–Co–Trainer Patrick Auracher vertreten wird. Da Auracher verletzungsbedingt ohnehin ausfällt, kann er die Geschicke von draußen leiten. Man spürt die Vorfreude, wenn man dieser Tage mit Auracher über den Auftakt spricht: „Wir fiebern alle dem Start entgegen. Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung und fühlen uns gut gerüstet.“ Außer Auracher und Julian Biebl sind alle Mann im Kader einsatzbereit. Auracher hat also die Qual der Wahl, welche Startformation er am Samstag ins Rennen wirft. Zwischen den Pfosten gibt es die erste interessante Personalie zu entscheiden. Jerome Weisheit, Tom Österle und Nikola Jakovljevic überzeugten alle, spielen kann selbstverständlich nur einer.

Auf den Außenbahnen hat Auchracher eine Optionen zur Verfügung

Bei den Feldspielern dürften sieben bis acht Startelfpositionen feststehen, darunter Neuzugang Filip Sapina, der eine starke Vorbereitung absolvierte. Vor allem auf den offensiven Außenbahnen hat Auracher einige Optionen zur Verfügung, die sich auf einem ähnlichen Leistungslevel befinden, darunter auch Janik Wiedmann und Erman Kilic, die nach längeren Verletzungspausen wieder völlig fit sind. Bei der Generalprobe in Bad Boll starteten Dean Melo und Tim Seifert auf den Flügeln. Letztgenannter war eigentlich als Defensivakteur eingeplant, überzeugte das Trainerteam aber in den letzten Wochen in offensiverer Rolle. Wie auch immer die Entscheidungen von Auracher am Samstag ausfallen, hat er in jedem Fall auch die Möglichkeit, im Laufe der Partie reichlich Qualität von der Bank zu bringen.

FC Denzlingen ist eine sehr gute Mannschaft

Und ein enges Spiel könnte durchaus anstehen gegen den FC Denzlingen. Auracher beschreibt den Gegner als „sehr gute Mannschaft, die gerne Fußball spielt.“ Der Coach warnt unter anderem vor Stürmer Santiago Fischer, der im Sommer vom Regionalligisten Bahlinger SC nach Denzlingen gewechselt ist. Auracher gibt folgende Marschroute für die Partie aus: „Wir wollen unser Spiel durchziehen, mutig nach vorne spielen und uns nicht so sehr nach dem Gegner ausrichten.“ Selbstbewusst schiebt der 33–Jährige hinterher: „Wenn wir bei 100 Prozent sind, haben wir die Qualität, jeden Gegner zu schlagen. Das brauchen wir aber auch, denn die Liga ist stark.“