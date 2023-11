Ein gebrauchter Abend für die Oberliga-Teams von der Ostalb

Das war kein erfolgreicher Freitagabend für die Mannschaften von der Ostalb in der Fußball-Oberliga. Der TSV Essingen hat mit 1:2 beim VfR Mannheim verloren. Justin Neuner brachte Mannheim in der 55. Minute mit 1:0 in Führung. Nestor Herve Djengoue erzielte in der 66. Minute das 2:0. In der Nachspielzeit traf Alexander Paul zum 1:2-Endstand aus Sicht der Essinger.

Der 1. FC Normannia Gmünd ging ebenfalls als Verlierer vom Platz. Beim FC Nöttingen stand es am Ende 1:3. Dabei sah es erst sehr gut aus. Alexander Aschauer erzielte für die Normannen in der 42. Minute das 1:0. Niklas Hecht-Zirpel konnte in der 44. Minute zum 1:1 ausgleichen. Ein Doppelschlag entschied schließlich die Partie. Ernesto De Santis (79. Minute) und Enes Olgun Tubluk (80.) trafen zum 2:1 und 3:1.