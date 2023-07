Bei einem Ehrungsabend hat der DRK–Kreisverband Aalen die Helferinnen und Helfer, die bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im Einsatz waren, geehrt.

Die Mitglieder des DRK–Kreisverbands Aalen versammelten sich in der Schlossscheune Essingen, um die Helferinnen und Helfer während dieser Hochwasserkatastrophe zu würdigen. Die Veranstaltung stand im Zeichen der Anerkennung und des Dankes für ihren Einsatz und ihre Solidarität mit den Betroffenen in den Unwettergebieten von Nordrhein–Westfalen und Rheinland–Pfalz.

Auf Anforderung des Landes hatte das DRK Baden–Württemberg 100 Krankentransportwagen (KTW–B) des Bevölkerungsschutzes zur Verfügung gestellt, um die Versorgung der betroffenen Gebiete sicherzustellen, berichtet der DRK–Kreisverband Aalen in einer Mitteilung.

In einem der größten Einzeleinsätze der vergangenen Jahrzehnte habe das DRK in Baden–Württemberg somit die zahlreichen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Einsatzkräfte des DRK und anderer Hilfsorganisationen in den betroffenen Regionen Rheinland–Pfalz und Nordrhein–Westfalen unterstützt. Die Bilder der Helfer vor Ort zeugten von der ungeheuren Zerstörung, die das Wasser mit sich brachte, und machten deutlich, welch enormer Einsatz notwendig war, um den Menschen in Not zu helfen.

Auch der DRK–Kreisverband Aalen habe einen wertvollen Beitrag zur Bewältigung der Katastrophe geleistet. Es wurden Trocknungsgeräte und Stromaggregate in das Hochwassergebiet gebracht, um den Betroffenen bestmöglich unter die Arme zu greifen. Zusätzlich wurden Spendenaktionen durchgeführt. Die DRK–Feldköche aus Unterkochen sorgten in Spitzenzeiten mit 14.000 Essen für eine zuverlässige Verpflegung der Einsatzkräfte und Betroffenen vor Ort, lobt der DRK–Kreisverband.

Der Abend der Ehrung in der Schlossscheune Essingen verdeutliche die Wichtigkeit von Solidarität und Mitgefühl in Zeiten der Not und unterstreiche das Engagement des DRK und seiner Helferinnen und Helfer, die selbstlos und uneigennützig ihre Hilfe in den Dienst der Allgemeinheit gestellt hätten. Es wurde betont, dass auch in Zukunft die Unterstützung und der Zusammenhalt der Gesellschaft unverzichtbar seien, um solche Krisensituationen zu bewältigen und den Menschen in Not beizustehen.

Geehrt wurden: Felix Gillhuber, Susann Nowak, Deniz Saglam, Philipp Schappacher und Sebastian Sperfeldt (alle DRK–Aalen), Lara Kleefeld (DRK–Dorfmerkingen), Daniel Stenzel und Ralf Tschunko (DRK–Ellwangen), Hermann Mayer und Stefan Weinzirl (DRK–Unterkochen).