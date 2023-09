Die Sportfreunde Dorfmerkingen marschieren weiter: Daniel Nietzer trifft an seinem Geburtstag doppelt

In der Oberliga muss der TSV Essingen weiter auf den ersten Heimsieg warten. Die Mannschaft von Trainer Simon Köpf verlor mit 1:2 gegen den FV Ravensburg. Daniel Schachtschneider brachte Ravensburg in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Blend Etemi konnte nach gut einer halben Stunde ausgleichen. Doch nur ein paar Sekunden später erzielte Ivo Colic den 2:1–Siegtreffer. Die Reise für Zlatko Blaskic in seine Heimat wäre fast von Erfolg gekrönt gewesen. Der 1. FC Normannia Gmünd spielte 1:1 bei der TSG Backnang. Alexander Aschauer brachte die Normannia in der 57. Minute mit 1:0 in Führung. Patrick Tichy konnte allerdings in der 87. Minute ausgleichen.

Bei den Sportfreunden Dorfmerkingen läuft es derzeit. Die Mannschaft von Trainer Stefan Schill feierte einen 3:1–Erfolg gegen Türkspor Neu–Ulm. Bahadir Özkan brachte Neckarsulm in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. Doch noch vor der Pause konnte Dorfmerkingen die Partie drehen — an seinem 33. Geburtstag erzielte Stürmer Daniel Nietzer beide Tore. Nach vier Saisonspielen hat er bereits sieben Treffer erzielt. Noah Feil traf kurz vor Ende der Partie zum 3:1. Die TSG Hofherrnweiler–Unterrombach kann doch noch Tore erzielen. Die Partie gegen die TSG Tübingen endete 2:2. der frühere TSGler Jan Rieger brachte Tübingen in der 26. Minute mit 1:0 in Führung. Cormelius Fichtner (28.) und Nicola Zahner (37.) drehten die Partie zugunsten der TSG Hofherrnweiler–Unterrombach. Tim Steinhilber konnte in der 61. Minute zum 2:2 ausgleichen. Die Landesligisten SV Waldhausen (bei der SSG Ulm) und der SV Neresheim (gegen den FC Blaubeuren) sind erst an diesem Sonntag um 15 Uhr im Einsatz.