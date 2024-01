Dem LAC Essingen ist ein echter Coup gelungen. Ab dieser Saison trägt Simon Bayer, Deutschlands Nummer eins im Kugelstoßen, das Essinger Trikot. Er wechselt vom VfL Sindelfingen zum LAC.

Zwei Top-Kugelstoßer beim LAC

Einer der Gründe für den Wechsel war, dass er den neuen Sportlichen Leiter Andreas Deuschle bereits lange kennt. Wie Simon Bayer betont, ist der Verein nahe an seiner Heimat Esslingen, familiär und schafft trotzdem Visionen für den Sportler. „Ich war schon bei vielen Vereinen und hatte schon viele Trainer. Für mich ist das Wohlfühlen sehr wichtig und ich bin jemand, der Spaß an der Sache braucht. Das spüre ich hier, das ist eigentlich dann auch der Kernfaktor“, so Simon Bayer. Trainieren wird der 28-Jährige allerdings nicht in Essingen, sondern weiterhin (seit 2011) am Olympiastützpunkt in Stuttgart - und das fünfmal in der Woche je vier Stunden. Der Neuzugang vom VfL Sindelfingen ist nun aber nicht das einzige Kugelstoß-Aushängeschild beim LAC. Bereits seit zwei Jahren ist Silas Ristl, Deutschlands Nummer drei, beim LAC. „Die Dimensionen, die mit den internationalen Wettkämpfen kommen, hatten sie mit Silas auf jeden Fall schon. Wenn man aber zu zweit international unterwegs ist, ist das im Aktivenbereich nochmals eine andere Hausnummer“, erklärt Simon Bayer.

Alle sollen voneinander profitieren

Wie Andreas Deuschle betont, ist es dem Verein wichtig, dass beide Athleten einmal im Monat in Essingen vorbeischauen. „Wir wollen das Training familiär gestalten, damit jeder von jedem auf Augenhöhe profitiert. Das funktioniert auch sehr gut. Wir sind einfach ein familiärer Verein und das wollen wir auch bleiben.“ In diesem Zusammenhang ergänzt Simon Bayer: „Ich möchte die Jugend für das Kugelstoßen begeistern. Ich war bereits einmal vor Ort - es hat mir Spaß gemacht und es war schön zu sehen, dass die Jugend Lust darauf hat. Das sagt viel über den Verein aus. Ich habe mich in Essingen direkt herzlich willkommen gefühlt.“

Das Ziel ist die Olympiade in Paris

Das große Ziel für Simon Bayer in diesem Jahr ist die Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Paris. „Die Mindestbedingung ist, dass ich 20,70 Meter als Bestätigungsnorm habe. Der Deutsche Leichtathletikverband gibt 20,70 Meter vor, dazu muss ich in den TOP 32 der Weltrangliste sein.“ Knapp 20 Zentimeter fehlen Simon Bayer nun noch für die Olympia-Qualifikation. Die Zuversicht ist allerdings groß, dass die Norm noch in diesem Winter erreicht wird. „Im vergangenen Jahr war ich aufgrund von Krankheit und Verletzung einen Monat raus. Jetzt bin ich gesund, habe komplett durchtrainiert und bin fit. Die Vorbereitung hätte nicht besser laufen können. Ich freue mich auf die Wettkämpfe“, erklärt Simon Bayer. Bereits am 13. Januar steht für Simon Bayer dann der erste Wettkampf an - bei den Regionalhallenmeisterschaften in Ulm.

Simon Bayer ist nur noch im Landeskader

Zehn Jahre lang war Simon Bayer im Bundeskader. Anfang November vergangenen Jahres hatte der Deutsche Leichtathletik-Verband den Bundeskader 2024 bekanntgegeben. Der Neu-Essinger gehörte nicht dazu und ist jetzt im Landeskader. Das stößt Andreas Deuschle sauer auf: „In meinen Augen ist das eine Farce vom Deutschen Leichtathletik-Verband, wenn Deutschlands Nummer eins im Kugelstoßen nicht im Bundeskader ist und daher nicht finanziell unterstützt wird.“

LAC möchte mehr gute Athleten herausbringen

In Zukunft möchte der LAC Essingen Schritt für Schritt weiter nach oben gehen und noch mehr gute Athleten herausbringen. „Wir wollen uns dabei finanziell nicht übernehmen. Unsere beiden Profis sind ein wenig ausgegliedert und sind über Sponsoren finanziert. Bei uns wird jeder Sportler unterstützt, egal ob im Wurf, Lauf oder Sprung. Das ist unser Ziel“, so der Sportliche Leiter Andreas Deuschle.

Neben Simon Bayer und Silas Ristl sind Philipp Sturm (U16 Stabhochsprung), Benjamin Beyerle (U18 Sprint) und Finja Gügel (U18 Lauf) Teil des Landeskaders. Beim LAC Essingen tut sich also einiges - und vielleicht mischen im Sommer gleich zwei LAC-Athleten die Olympischen Spiele in Paris auf.