An diesem Samstag steht für Fußball-Oberligist TSV Essingen das erste Pflichtspiel des Jahres an. Die Mannschaft von Trainer Simon Köpf trifft im Heimspiel auf den FC Nöttingen. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr.

Trainer Simon Köpf ist zufrieden

Sieben Wochen lang hat sich der TSV Essingen intensiv auf die restlichen 14 Spiele in der Oberliga vorbereitet. „Unterm Strich bin ich mit der Vorbereitung sehr zufrieden. Wir haben uns das erarbeitet, was wir wollten. Wir haben uns gute Grundlagen geschaffen. Darüber sind wir sehr happy. Über 90 Minuten können wir Vollgas geben, spielerisch war es zum Ende hin richtig gut“, freut sich Trainer Simon Köpf. Sechs Testspiele hat der TSV Essingen bestritten. Dabei gab es zwei Unentschieden und vier Niederlagen. Im ersten Spiel musste man sich dem Verbandsligisten SV Fellbach knapp mit 0:1 geschlagen geben. Dann folgte ein 0:3 gegen Ligakonkurrent Sonnenhof Großaspach, dabei machten es die Essinger über eine Stunde lang richtig gut. Erst als munter durchgewechselt wurde, fielen schließlich die Gegentore. Im Doppeltest trennte man sich von Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 2:2, gegen den SSV Ehingen-Süd (ebenfalls Verbandsliga) musste man sich mit 1:3 geschlagen geben. Abschließend standen die beiden Partien gegen Regionalligisten an. Gegen den VfR Aalen gab es im 135-minütigen Test ein 3:5 und gegen die SpVgg Ansbach trennte man sich 1:1. „Gerade mit den letzten beiden Spielen bin ich sehr zufrieden. Ich habe viel von dem gesehen, was wir umsetzen wollen und uns erarbeitet haben. Wir haben aber auch noch ein paar Lücken im Spiel, die gilt es vor dem ersten Spieltag zu schließen, damit wir über 90 Minuten konstant die Leistung auf den Platz bringen. Wie Abteilungsleiter Joachim Kiep ergänzt, gehe es in den Testspielen oftmals nicht um die Ergebnisse, sondern darum Spielsysteme auszutesten und allen Spielern Spielpraxis zu geben. „Es war wichtig, dass jeder viel Spielpraxis bekam.“

Die Mannschaft ist bereit für das Spiel gegen Nöttingen

Am Montagabend stand für den TSV Essingen das drittletzte Training vor dem Spiel gegen den FC Nöttingen an. Nach dem Testspiel zwei Tage zuvor gegen die SpVgg Ansbach und einer harten Vorbereitung, war das Training nun nicht ganz so intensiv. „Das Training war ein wenig chilliger, damit wir die Frische für das Spiel am Wochenende bekommen“, so TSV-Stürmer Niklas Groiß. Wie er fortführt, ist die Mannschaft bereit für den Liga-Start. „Mit Beginn der Vorbereitung fiebert man auf das erste Pflichtspiel hin. Wenn man die ganzen Läufe hinter sich hat, fühlt man sich bereit und möchte zeigen, wie viel Zeit und Schweiß man auf dem Platz in der Vorbereitung investiert hat.“ Auch Trainer Simon Köpf freut sich schon sehr darauf, dass der Fußball-Alltag bald wieder ansteht. „Jeder freut sich, wenn es wieder in die Wettkampfphase reingeht. In dieser werden die Punkte geholt. Das davor war alles ein Vorgeplänkel. An dem Tag, an dem es wieder losgeht zählt es - und dieser Tag ist jetzt am Samstag. Wir sind heiß auf dieses Heimspiel.“

Nöttingen ist seit acht Spielen unbesiegt

Der kommende Gegner Nöttingen hat in 20 Partien ein Punkt mehr gesammelt als Essingen. Mit 27 Punkten belegen die Nöttinger den achten Tabellenplatz. Der TSV rangiert mit 26 Punkten auf Rang elf der Tabelle. So schätzt Simon Köpf den kommenden Gegner ein: „Der FC Nöttingen ist extrem stark. In der Hinrunde hatten sie ein großes Verletzungspech. Mittlerweile sind wieder alle Mann an Bord. Schon am Ende der Hinrunde hat man gesehen, dass die Ergebnisse immer besser wurden. Die Mannschaft ist sehr offensivstark, mit einem super Spiel nach vorne.“ Die Nöttinger werden mit mächtig Selbstvertrauen nach Essingen reisen. Seit acht Spielen ist der FCN unbesiegt. Es gab sechs Siege und zwei Unentschieden. In den ersten elf Spielen holte Nöttingen lediglich sieben Punkte, in den darauffolgenden acht Partien waren es satte 20. Somit reist eine sehr formstarke Mannschaft nach Essingen. Aber auch im Essinger Lager passt die Formkurve. In den vergangenen sieben Spielen gab es lediglich eine Niederlage.

Das Ziel für die restliche Rückrunde: Mehr Punkte als in der Hinrunde holen

Für die restliche Saison ist das Ziel für den TSV klar formuliert. „Wir wollen auf jeden Fall mehr Punkte holen als in der Hinrunde. In dieser waren es 21. Wenn wir das schaffen, dann werden wir auch die Klasse halten“, so Simon Köpf. Mit einem Sieg gegen den starken FC Nöttingen, könnte man am Samstag den Grundstein für eine erfolgreiche restliche Rückrunde legen.