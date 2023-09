Der TSV Essingen ist auswärts weiter unbesiegt

Mit drei Punkten im Gepäck ist der TSV Essingen vom Auswärtsspiel in Offenburg zurückgekehrt. Über weite Strecken dominierte der TSV das Geschehen und gewann unter dem Strich auch in der Höhe verdient mit 4:1.

Drei Änderungen nahm Cheftrainer Simon Köpf in seiner Startformation gegenüber der Partie gegen den FV Ravensburg (1:2) vor: Für Blend Etemi feierte Patrick Auracher sein Startelfdebüt in dieser Saison, Patrick Funk ersetzte den muskulär angeschlagenen Felix Nierichlo im defensiven Mittelfeld und Filip Sapina rückte für Lukas Rösch in die Mannschaft. Die Anfangsphase seiner Mannschaft gefiel dem Essinger Coach gut: „Wir sind richtig gut reingekommen und machen völlig verdient das 1:0“.

Nach 18 Minuten belohnte sich der TSV für die starke Anfangsphase: Janik Wiedmann bediente Sapina mit einem schönen Zuspiel, der frei vor dem Tor auftauchte und kaltschnäuzig den Führungstreffer besorgte. Die Phase nach der Führung kritisierte Köpf im Nachgang: „Da sind wir etwas nachlässiger geworden, hatten viele leichte Abspielfehler. Offenburg ist verdient zum Ausgleich gekommen.“

Eben ein solcher Ballverlust war es in der 27. Minute, der dem TSV um die Ohren flog. Die Gastgeber schalteten schnell um und Dimitrios Tsolakis traf zum 1:1. Gegen Ende des ersten Durchgangs steigerte sich der TSV aber wieder und besorgte noch vor dem Pausenpfiff mit zwei Treffern eine Vorentscheidung. In der 39. Minute war es Dean Melo, der nach Zuspiel von Sapina in Richtung Tor dribbelte und mit seinem Abschluss zum 2:1 erfolgreich war.

Vier Minuten später war Niklas Groiß der Vorbereiter und Sapina konnte aus kurzer Distanz per Kopf das 3:1 erzielen. „Wenn wir sicher und mit wenig Kontakten Fußball gespielt haben, sind wir gefährlich geworden. Das haben wir am Ende der ersten Halbzeit wieder gemacht. Zudem haben wir es im vorderen Drittel sehr gut gespielt und folgerichtig die Tore erzielt“, so Köpf. Die Gastgeber versuchten nach dem Seitenwechsel noch einmal nach vorne zu spielen, bis sie sich in der 55. Minute selber schwächten: Jean–Gabriel Dussot sah nach einer Beleidigung gegenüber Steffen Lang die Rote Karte. In Überzahl kontrollierte der TSV im Anschluss die Partie: „Wir haben dann etwas mehr verwaltet, hatten nicht mehr so den Zug nach vorne“ analysierte Köpf diese Phase. Von den dezimierten Gastgebern kam indes nicht mehr viel.

Den Schlusspunkt sahen die knapp 200 Zuschauer in der 85. Minute: Tim Seifert steckte durch auf Erman Kilic, der von Offenburgs Keeper Nagor gefoult wurde. Yusuf Coban übernahm und verwandelte zum 4:1–Endstand. Damit holte der TSV im vierten Auswärtsspiel bereits den dritten Sieg und ist in der Fremde noch ungeschlagen. Am Samstag ist der TSV wieder auf Reisen. Man gastiert im Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr.

Essingen: Weisheit – Ruth, Auracher (79. Seifert), Ruther, Lang – Funk (67. Nierichlo) – Wiedmann (67. Kilic), Sapina (70. Rösch), Coban, Melo (79. Koci) - Groiß