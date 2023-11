Der TSV Essingen feiert den dritten Heimsieg in Serie

Jetzt läuft es für den TSV Essingen in der CarentoArena: Das 3:1 gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen ist der dritte Dreier in Folge vor heimischem Publikum. Alle Treffer fielen nach dem Seitenwechsel.

Die Essinger Startelf wartete erwartungsgemäß mit einigen Änderungen im Vergleich zum Spiel in Denzlingen auf. Tim Ruth, Steffen Lang und Niklas Groiß waren zurück in der Startformation. Außerdem fiel Stammkeeper Jerome Weisheit krankheitsbedingt aus, sodass Nikola Jakovljevic sein Oberligadebüt feiern durfte. Der Anpfiff der Partie stand witterungsbedingt auf der Kippe. Anders als auf den meisten anderen Plätzen in der Region war der Essinger Rasen aber bespielbar. In der ersten Halbzeit sahen die knapp 250 Zuschauer dann ein Spiel mit ganz wenigen Torraumszenen. Essingens Trainer Simon Köpf fasst die Geschehnisse vor dem Seitenwechsel folgendermaßen zusammen: „Die Partie war auf Augenhöhe, beide Mannschaften standen defensiv gut und haben sich neutralisiert.“ Im zweiten Durchgang zog der TSV das Tempo dann etwas an und riss das Spiel an sich: „Wir waren nach der Pause sehr präsent, haben Bissingen etwas überrannt“.

In der 54. Minute belohnte sich der der TSV für diese starke Phase mit dem Führungstreffer: Yusuf Coban marschierte durch das Mittelfeld und passte nach links auf Tim Seifert, dessen gechippter Ball unhaltbar im langen Eck zum 1:0 einschlug. Absicht oder geplante Flanke? Seifert klärte nach dem Spiel auf: „Ich habe zwar gesehen, dass der Torwart weit auf dem ersten Pfosten stehe, aber wenn ich ehrlich bin wollte ich eher flanken als ihn da hinten rein zu schießen.“ Es war das vierte Saisontor des 21-Jährigen, der bislang eine starke Saison spielt. Das 2:0 in der 66. Minute fiel dann mit freundlicher Unterstützung der Gäste: Nach einem langen Ball von Patrick Auracher schoss Bissingens Keeper Moritz Welz seinen Verteidiger an und Groiß brauchte die Kugel nur noch ins leere Tor schieben. Essingen blieb tonangebend, verpasste es aber den Sack endgültig zuzumachen. „Nach dem 2:0 müssen wir eigentlich das dritte nachlegen“ so Köpf.

In der 82. Minute kam Bissingen dann aber nochmal heran. Ein Freistoß von der linken Seite kam scharf vor das Tor, der Ball ging zunächst an den Pfosten, aber Ayman Mouhssine staubte ab zum 2:1. Es war also wieder Spannung drin in der Schlussphase. Doch der TSV verteidigt bleib konsequent und fuhr dann in der 90. Minute den entscheidenden Konter: Ceyhan Dayan ging nach einem Zuspiel von Besnik Koci im Strafraum ins Eins gegen Eins und wurde gefoult. Felix Nierichlo trat an und verwandelte zum 3:1-Endstand. Unter dem Strich zog Köpf folgendes Fazit: „Es war ein sehr verdienter Sieg, wir haben es vor allem in der zweiten Halbzeit richtig gut gemacht.“ Somit kann der TSV am Freitagabend befreit zum letzten Spiel des Jahres nach Großaspach reisen.

Essingen: Jakovljevic – Etemi, Auracher, Funk, Lang – Nierichlo – Ruth (78. Dayan), Kilic (78. Koci), Coban (84. Ruther), Seifert (64. Melo) – Groiß (71. Paul)