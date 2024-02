Große Freude bei Silas Ristl. Der Kugelstoßer vom LAC Essingen hat erstmals in seiner Karriere den DM-Hallentitel gewonnen. Mit neuer persönlicher Bestweite von 19,95 Meter sicherte sich der 28-Jährige in Leipzig den Titel.

Silas Ristl freut sich riesig über den Titel

Platz zwei ging an Dennis Lukas (LG Idar-Oberstein/19,33 Meter) und Platz drei an Steven Richter (LV 90 Erzgebirge/18,91 Meter). Der Sieg von Silas Ristl stand dabei schon vor dem sechsten und damit letzten Durchgang statt. Als er somit als Deutscher Meister festand, folgte sein persönlicher Rekord. „Jeder Kugelstoßer stößt natürlich gerne die 20 Meter, die wollte ich heute angreifen. Schade, dass es nicht ganz geklappt hat. Aber ich freue mich riesig über den Titel“, so Silas Ristl nach dem Wettkampf.