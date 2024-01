Der LAC Essingen bereitet sich auf die Wintersaison vor

Im Vergleich zu manch anderen Sportarten haben Leichtathleten eines nicht - und zwar eine Winterpause. Gerade in dieser Zeit werden die Grundlagen der Athleten für den Sommer gelegt.

Grundlagen für die Saison 2024 legen

Das fünftägige Wintertrainingslager in der Schönbrunnenhalle in Essingen wurde daher von den Leichtathleten des LAC Essingen intensiv genutzt, um sich auf die bevorstehende kurze Hallensaison vorzubereiten und Grundlagen für die Saison 2024 zu legen. Bei den Jüngsten stand das Grundlagentraining und damit auch die Vielseitigkeit der leichtathletischen Übungen im Fokus. Vom Jahrgang 2015 bis zu den Senioren war an diesen Tagen jede Altersgruppe vertreten. Dies macht auch die Besonderheit dieses Trainingslager aus, egal ob jung oder alt, es wird gemeinsam trainiert. Auch die Kooperationsarbeit zwischen den Vereinen wurde gestärkt. So nutzte die überregionale Trainingsgruppe von Stabhochsprungtrainer Harald Class (LSG Aalen) die Tage zur gezielten Vorbereitung. Das Trainingslager bot nicht nur eine optimale Gelegenheit für konzentrierte Arbeit, sondern auch eine Mischung aus Spaß und einem abwechslungsreichen Programm.Die Teilnehmer erlebten fünf Tage voller sportlicher Herausforderungen und Teamgeist. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Verbesserung der individuellen Technik, um die Athleten auf die spezifischen Anforderungen der Hallenwettkämpfe vorzubereiten. Trainer und Sportler arbeiteten Hand in Hand, um das Beste aus jeder Trainingseinheit herauszuholen.

Ein vielseitges Programm

Ein Höhepunkt des Trainingslagers war das vielseitige Programm, das nicht nur auf dem Sportplatz, sondern auch in anderen Bereichen des Sports und der Fitness stattfand. Team-Building-Aktivitäten, taktische Besprechungen rundeten das Programm ab und trugen zur ganzheitlichen Entwicklung der Athleten bei. Die Teilnehmer dankten Marius Haas, der gerade seinen Freiwilligendienst beim LAC Essingen absolviert für die perfekte Organisation und lobten nicht nur die professionelle Betreuung durch die Trainer, sondern auch die positive Atmosphäre, die während des gesamten Trainingslagers herrschte. Spaß und konzentrierte Arbeit gingen Hand in Hand, was zu einer motivierenden Umgebung beitrug. Mit dem Ende des Wintertrainingslagers blicken die Sportler nun voller Zuversicht auf die kommende Hallensaison.

Die intensiven Trainingseinheiten und die gezielte Vorbereitung auf technische Herausforderungen haben das Team gestärkt und optimal auf die bevorstehenden Wettkämpfe vorbereitet. Damit kann das Trainerteam um den Sportlichen Leiter Andreas Deuschle auf ein gutes Sportjahr 2024 hoffen.