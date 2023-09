Der erste Heimsieg soll her

Nach dem Auswärtssieg in Holzhausen peilt der TSV Essingen im Heimspiel gegen den FV Ravensburg nun auch den ersten Dreier vor heimischem Publikum an. Dabei kann Trainer Simon Köpf fast auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Spielbeginn an diesem Samstag ist um 15.30 Uhr.

Wichtiger Auswärtssieg

Wichtig war er, der 2:0–Sieg am vergangenen Wochenende beim FC Holzhausen. Nachdem man gegen den FC Nöttingen und Normannia Gmünd vor allem aufgrund einer mangelhaften Chancenverwertung Punkte liegen ließ, passte dieses Mal die Effektivität vor dem gegnerischen Tor. Niklas Groiß besorgte früh die Führung und Janik Wiedmann traf unmittelbar nach seiner Einwechslung in der zweiten Hälfte. Zudem hielt hinten ein bärenstarker Jerome Weisheit die Null fest. „Siege tun immer gut“ sagt Trainer Simon Köpf rückblickend auf den Dreier in Holzhausen, schiebt aber gleich hinterher: „Die Stimmung in unserer Mannschaft ist immer gut, unabhängig vom Ergebnis am Wochenende.“ In der heimischen Carento Arena sammelte der TSV in den ersten drei Partien nur einen Punkt, gegen Ravensburg soll nun der erste Heimdreier her.

Fast alle sind fit

Dafür steht Köpf fast sein gesamter Kader zur Verfügung. Neben Julian Biebl (Kreuzbandriss) fällt nur Filip Sapina aus, der sich in Holzhausen eine Rippenprellung zugezogen hat. Dean Melo kann nach seinen muskulären Problemen wahrscheinlich wieder spielen und auch Patrick Funk ist nach seinem Urlaub wieder eine Option. Zudem zeigte Routinier und Innenverteidiger Patrick Auracher in der zweiten Halbzeit, dass er wieder bereit ist. Lennart Ruther gehört nach seiner Sperre ebenfalls wieder zum Kader.

Den kommenden Gegner schätzt Köpf wie folgt ein: „Ravensburg ist eine gestandene Oberligatruppe. Sie sind körperlich sehr robust, haben mit Daniel Schachtschneider einen Torjäger in ihren Reihen und Moritz Jeggle einen absoluten Turm im zentralen Mittelfeld.“ Im Punkto Physis braucht sich jedoch auch der TSV keineswegs verstecken, der ebenfalls einige körperlich enorm starke Spieler in seinen Reihen hat.

Der FV Ravensburg schaffte in der vergangenen Saison gerade so den Klassenerhalt in der Oberliga und startete auch in der neuen Runde mit fünf Punkten aus den ersten fünf Partien durchwachsen.