Dean Melo köpft Essingen ins Glück

Nächstes Spektakel in der CarentoArena: Der TSV Essingen hat den 1. CFR Pforzheim nach einem harten Fight mit 3:2 besiegt. Knapp 60 Minuten musste der TSV dabei in Unterzahl agieren, gab eine 2:0-Führung aus der Hand. Doch in der Nachspielzeit traf der eingewechselte Dean Melo bei seinem Comeback zum Siegtor.

Die Anfangsphase gehörte dem TSV, der sehr gut ins Spiel kam und sich nach elf Minuten den verdienten Führungstreffer organisierte: Yusuf Coban eroberte den Ball tief in der gegnerischen Hälfte, Niklas Groiß steckte anschließend durch auf Tim Seifert, der konsequent zum 1:0 einschob. In der 33. Minute war es dann Groiß, der Seifert in Szene setzte, dessen Rechtsschuss am Innenpfosten landete. Vier Minuten später schwächte sich der TSV dann aber selbst, denn Funk sah nach einem absichtlichen Handspiel zurecht die Ampelkarte, nachdem er kurz zuvor für ein Foulspiel bereits Gelb bekommen hatte. In Unterzahl besorgte sich der TSV dann aber kurz vor dem Pausenpfiff das 2:0: Groiß konnte sich im Mittelfeld aufdrehen und bediente mit einem perfekt getimten Pass Seifert, der den Ball über Keeper Elvin Kocak in die Maschen chippte.

Im zweiten Durchgang zog sich Essingen zurück und verteidigte tief. Pforzheim schaffte es zwar Druck aufzubauen, wurde zunächst aber nicht zwingend. Bis zur 56. Minute, als der ansonsten starke Auracher den Ball verfehlte und Catanzano zum 2:1 einschob. In der 68. Minute dann eine unglückliche Situation: Kilic wollte den Ball nach einer Flanke klären, traf dabei aber wohl vor allem seinen Gegenspieler, sodass Schiedsrichter Jonathan Woldai nach kurzem Zögern auf Strafstoß entschied. Pforzheims Torjäger Konstantinos Markopoulos traf ‐ mit etwas Glück, da Weisheit noch dran war ‐ zum 2:2. Doch das letzte Wort hatte der TSV. In der Nachspielzeit traf der eingewechselte Dean Melo per Kopf, nach Vorlage von Coban, zum vielumjubelten 3:2.