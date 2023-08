Das erste Essinger Auswärtsspiel der Oberliga–Geschichte steht an

Oberligist TSV Essingen gastiert am zweiten Spieltag in Bietigheim–Bissingen. Die Stimmung ist gut, die Personallage ebenso. Entsprechend optimistisch fährt der TSV zum ersten Auswärtsspiel der Saison. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Heidenheim–Spiel war eine willkommene Abwechslung

Die 0:2–Niederlage zum Auftakt gegen Denzlingen tat weh, das Highlightspiel gegen den 1. FC Heidenheim unter der Woche kam zur willkommenen Abwechslung genau richtig. In einer bärenstarken Anfangsphase schaffte man es, den Bundesligisten vor Probleme zu stellen, führte kurzzeitig sogar mit 1:0. Auch gegen Denzlingen bot die Mannschaft eine gute erste Halbzeit, einzig das berühmte Quäntchen fehlte zum Führungstreffer. Zu passiv kam man dann aber aus der Pause und geriet postwendend in Rückstand.

Patrick Auracher fordert eine kostante Leistung über 90 Minuten

Interimstrainer Patrick Auracher fordert entsprechend eine über 90 Minuten konstante Leistung von seiner Mannschaft: „Wenn wir es so wie im ersten Durchgang gegen Denzlingen durchziehen, werden wir unsere Punkte holen.“ Damit anfangen möchte der TSV am liebsten gleich am Samstag beim FSV 08 Bietigheim–Bissingen. Die personelle Situation ist gut: Neben Julian Biebl und Patrick Auracher fehlt lediglich Filip Sapina urlaubsbedingt, ansonsten sind alle Mann am Bord.

Filip Sapina ist nicht dabei

Für Filip Sapina wird wohl Lukas Rösch in die Startformation rücken. Niklas Groiß wird dann — wie schon in der Schlussphase gegen Denzlingen — etwas hängend agieren, während Rösch im Sturmzentrum aufläuft. Darüber hinaus sind Änderungen in der Startelf im Vergleich zur Auftaktpartie durchaus denkbar: „Gegen Heidenheim hat sich im ersten Durchgang schon der ein oder andere aufgedrängt“ so Patrick Auracher. Steffen Lang wird sicher wieder auf seiner angestammten Position links in der Viererkette beginnen, auch Lennart Ruther ist gesetzt. Um den zweiten Platz als Innenverteidiger duellieren sich wohl Blend Etemi, der gegen Denzlingen startete, und Besnik Koci, der gegen Heidenheim im Abwehrzentrum ein solides Spiel absolvierte.

Patrick Auracher: „Wir fahren dortin, um zu gewinnen“

Rechts in der Kette fällt die Wahl zwischen Felix Nierichlo und Tim Ruth und auch in der Offensive hat sich vor allem Janik Wiedmann gegen den FCH mit einigen guten Aktionen durchaus empfohlen. Cheftrainer Simon Köpf wird am Samstag nach seinem Urlaub ebenfalls wieder vor Ort sein, die Entscheidungen bezüglich der Startformation trifft aber noch einmal Patrick Auracher. Der Gegner aus Bietigheim–Bissingen ist ein erfahrener Oberligist, der Verein spielt bereits das neunte Jahr in Folge in dieser Liga. Im WfV–Pokal verlor der FSV 08 allerdings beim Verbandsligisten in Schwäbisch Hall mit 1:4, in der Liga startete man dagegen mit einem 4:0–Sieg in Offenburg. Auracher erwartet eine „gute, physisch starke Mannschaft, die zudem mit einigen schnellen Spielern gespickt ist.“ Selbstbewusst formuliert der 33–Jährige die Marschroute: „Wir fahren dorthin, um zu gewinnen. Das wird eine große Herausforderung, aber wir haben die Qualität dazu.“