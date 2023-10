Dank Weisheit punktet Essingen

Die Gastgeber aus Oberachern sind zwar über weite Strecken die klar tonangebende Mannschaft gewesen und haben sich sich Möglichkeiten erspielt. Oberligist Essingen verteidigte allerdings leidenschaftlich, Jerome Weisheit parierte mehrmals stark und so endete die Partie 0:0.

Eine Änderung nahm Essingens Trainer Simon Köpf im Vergleich zum spektakulären 4:3-Sieg gegen Hollenbach vor: Blend Etemi spielte für den verletzten Besnik Koci in der Innenverteidigung. Auf dem engen Kunstrasen hatten in der Anfangsphase beide Teams je eine Torchance. Für Oberachern traf Marin Stefotic den Ball nach einer Flanke nicht sauber und für Essingen donnerte Yusuf Coban einen Freistoß aus knapp 35 Metern an die Latte.

„Zu Beginn waren wir ganz gut drin und hatten Aktionen nach vorne, aber danach hat nur noch Oberachern gespielt“ so Köpf zum Spielverlauf. Die Hausherren rissen die Partie auf ihrem eigenen Platz an sich. In der 19. Minute tauchte Cemal Durmus nach einem feinen Spielzug frei vor Weisheit auf, doch der Essinger Schlussmann verhinderte mit einer Glanzparade den Rückstand. „Sie haben die Bälle gut festgemacht, haben es viel besser hinbekommen Tiefe zu generieren als wir“ nennt Köpf einen Grund für die Überlegenheit des SVO. Der TSV wurde in der eigenen Hälfte eingeschnürt und konnte nur selten für Entlastung sorgen. Bei aller Dominanz blieben die großen Chancen für Oberachern aber zunächst aus. Köpf versuchte mit einem Doppelwechsel zur zweiten Halbzeit die Partie etwas zu verändern: „Wir wollten mehr Größe auf dem Platz haben und im Zentrum Überzahl generieren.“ Oberachern war allerdings weiterhin die klar bessere Mannschaft. In der 60. Minute kam Durmus nach schönem Doppelpass aus knapp 12 Metern zum Abschluss, Weisheit kratzte seinen harten Flachschuss aber aus dem kurzen Eck.

In der Schlussphase entwickelte sich dann eine reine Essinger Abwehrschlacht. Oberachern schaffte es immer wieder, die Bälle von außen in den Strafraum zu bringen. Essingen verteidigte leidenschaftlich, brauchte aber in der ein oder anderen Situation auch das Quäntchen Glück. Wie in der 83. Minute, als Nicola Leberer nach einer Flanke vor Weisheit am Ball war, sein Kopfball aber haarscharf am Tor vorbei trudelte. Oder in der 86. Minute, als eine weitere Flanke nur ganz knapp am Fünfmeterraum verpasst wurde. So blieb es am Ende bei einem 0:0, mit dem auch Köpf an diesem Tag sehr gut leben konnte: „Wir haben überhaupt kein gutes Spiel gemacht, haben nicht spritzig gewirkt, sind nach der Anfangsphase nicht mehr gefährlich geworden. Wir hatten einen Patrick Auracher, der viele wichtige Zweikämpfe für sich entschieden hat und einen überragenden Jerome im Tor, der uns den Punkt letztlich festgehalten hat.“

Gmünd hat jetzt schon 26 Punkte

Mit dem 3:1 beim FSV Bietigheim-Bissingen hat Fußball-Oberligist 1. FC Normannia Gmünd seinen zweiten Sieg in Serie eingefahren und ist zudem seit nunmehr vier Spielen ungeschlagen. So weist die Mannschaft von Zlatko Blaskic mittlerweile schon 26 bärenstarke Punkte auf, in Summe bereits sieben Zähler mehr als beim letzten Auftritt in der Oberliga vor vier Jahren ‐ wohlgemerkt: nach der Saison. „Das war vor allem eine überragende erste Halbzeit, nach der wir schon 4:0 oder 5:0 hätten führen müssen“, zeigt sich Blaskic erneut zufrieden mit seiner Mannschaft.

Es dauerte etwas, doch dann übernahm die Normannia immer mehr die Kontrolle. „Bietigheim-Bissingen hat sich nur hinten reingestellt und das gegen einen Aufsteiger. Das wirkte etwas planlos“, ging Blaskic hart ins Gericht mit dem Gegner. Valerio Avigliano bediente Alexander Aschauer, der nur knapp drüberköpfte (16. Minute). Am Ende eines schönen Angriffs über Luca Molinari, Henrick Selitaj und Marvin Gnaase landete der Ball wieder bei Aschauer, der diesmal an FSV-Keeper Sven Burkhardt scheiterte (19.). Dann bediente diesmal Aschauer Selitaj, der aus rund 16 Metern verzog (25.). Es rollte ein Angriff nach dem nächsten. Gnaase scheiterte mit einem Flachschuss am starken Burkhardt (30.). Fünf Minuten später köpfte Aschauer erneut vorbei, diesmal wurde er von Molinari bedient. Dann aber sollte die längst überfällige Führung endlich fallen: Nach starker Kombination gelangte der Ball wieder zu Aschauer, der diesmal aus rund 13 Metern flach zum 1:0 einschoss (39.). Und die Normannia machte weiter Druck und wurde nur zwei Minuten später erneut belohnt. Aschauer war diesmal in der Vorbereiterrolle, spielte zu Gnaase, der per Hacke in den Rückraum zu Luca Molinari spielte. Per Dropkick drosch dieser den Ball schließlich in die Maschen zum 2:0 (41.).

In der zweiten Halbzeit konnten die Gmünder nicht direkt an die Leistung aus Durchgang eins anknüpfen, defensiv aber standen die Normannen weiterhin stabil. Einer der in dieser Phase wenigen Angriffe der Gäste verzog dann Gnaase aus gut 20 Metern (52.). Lucas Böhm schoss ans Außennetz für die Gastgeber. Und es sollte noch besser kommen für Bietigheim-Bissingen, als Tim Häußermann aus dem Gewühl heraus den Anschlusstreffer markierte (74.). Doch Gmünd blieb sattelfest und brach nicht etwa auseinander, starke Ballbesitzphasen waren die Folge. Und kurz vor dem Ende dann räumte Aschauer mit seinem zweiten Treffer alle Zweifel beiseite (87.). Gnaase scheiterte zunächst am überragenden Burkhardt, Aschauer aber blieb in der Situation und staubte zum 3:1 ab. Es war der bereits neunte Treffer des Torjägers.

„In der zweiten Halbzeit dann haben wir uns etwas anstecken lassen von der allgemeinen Hektik und waren dann auch nicht mehr so griffig wie im ersten Durchgang“, so Blaskic. In dieser Phase dann kassierten die Gmünder auch den Gegentreffer, stabilisierten sich aber recht schnell wieder und legten gegen Ende noch den dritten Treffer nach. „Dieser Sieg ist hochverdient und 26 Punkte sind natürlich der absolute Wahnsinn. Was wir gerade abreißen, ist nicht mehr normal“, so Blaskic, der nochmal in Erinnerung rief, dass man gegen eine Mannschaft gewonnen habe, die sowohl Großaspach als auch Göppingen geschlagen hat. „Wir haben nicht nur drei Punkte mitgenommen, sondern den Gegner deutlich beherrscht.“