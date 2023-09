Co–Trainer Patrick Auracher: „Das ist ein wichtiges Spiel für uns“

Nach dem schwachen Auftritt gegen Ravensburg ist der TSV Essingen wieder auswärts gefordert. In Offenburg soll an die guten Spiele zuvor angeknüpft werden und möglichst dreifach gepunktet werden. Anpfiff ist am Samstag um 14.30 Uhr.

Der Großteil des Kaders steht zur Verfügung

„Das ist ein wichtiges Spiel für uns. Drei Punkte würden richtig guttun“, sagt Co–Spieler–Trainer Patrick Auracher im Hinblick auf die Partie in Offenburg. Die Art und Weise bei der Heimniederlage gegen Ravensburg (1:2) passte nicht zu den Auftritten in den sechs Partien zuvor. „Wir wollen wieder den Fußball spielen, der uns in den Wochen zuvor stark gemacht hat. Über 90 Minuten gut verteidigen und dann schnell nach vorne spielen“ skizziert Auracher die Marschroute. Personell steht dem Trainerteam dafür der Großteil des Kaders zur Verfügung. Felix Nierichlo und Blend Etemi kämpfen mit muskulären Problemen und sind fraglich. Fabian Leidenbach musste nach einem Schlag aus dem Ravensburg–Spiel am Auge genäht werden, kann aber wohl spielen.

Offenburg hat bereits 22 Gegentore kassiert

Routinier Auracher fühlt sich nach seiner Verletzung am Steißbein gut und könnte sein Startelf–Debüt in dieser Saison feiern. Der kommende Gegner aus Offenburg startete mit vier Punkten aus den ersten sieben Spielen und befindet sich mit einem Torverhältnis von 4:22 auf dem letzten Tabellenplatz. Auracher bringt dem letztjährigen Aufsteiger trotzdem mächtig Respekt entgegen: „Die Ergebnisse täuschen da etwas. Sie haben gute Spiele gemacht, die sie nach dem Resultat klar verloren haben. Sie hatten in einigen Partien die Möglichkeiten, selber in Führung zu gehen, waren bis zum ersten Gegentor häufig mindestens auf Augenhöhe. Individuell haben sie richtig gute Spieler in ihren Reihen.“

Zudem hat Offenburg alle vier Zähler in den drei Heimspielen geholt und auch die vier eigenen Treffer fielen vor eigenem Publikum.