Blut spenden in Essingen

Es ist die einfachste Art, Leben zu retten, teilt das Rote Kreuz (DRK) mit. Denn Blut wird kontinuierlich jeden Tag zur Versorgung von Patientinnen und Patienten benötigt: Zum Beispiel zur Behandlung von Krebserkrankungen, bei Operationen oder Unfallverletzungen. Eine Blutspende kann laut DRK in weniger als einer Stunde Zeit bis zu drei Menschen helfen. Nächste Möglichkeit dazu: Freitag, 15. September, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Remshalle in Essingen.

Die reine Blutentnahme dauert dabei etwa 10 Minuten. Die restliche Zeit wird für die Anmeldung, das Ausfüllen des Spendefragebogens, das vertrauliche Arztgespräch und die Ruhepause im Anschluss an die Blutspende benötigt.

Spenderinnen und Spender haben dabei weitere Vorteile: Nach der ersten Spende wird die Blutgruppe bestimmt. Im Notfall kann diese Information auch Spenderndas Leben retten. Jede Blutspende ist zugleich ein kleiner Gesundheitscheck: Vor der Spende werden Blutdruck, Puls sowie der Eisen– und Hämoglobin–Wert im Blut gemessen. Das gespendete Blut wird sorgfältig auf Infektionskrankheiten untersucht. Vor und nach der Blutspende gibt es Getränke: viel trinken ist am Tag der Blutspende wichtig. Nach der Blutspende gibt es einen Imbiss oder ein Verpflegungspaket zur Stärkung und als Dankeschön für den Einsatz. Und natürlich: Das gute, zufriedene Gefühl der guten Tat.

Termine online reservieren unter www.blutspende.de/termine