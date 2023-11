Die im Jahr 2021 fertiggestellte Senioren-Wohngemeinschaft (WG) in der Lindensteige in Essingen wird Ende Januar nächsten Jahres aufgelöst. Zwölf Wohneinheiten standen Senioren in der WG für ein selbstbestimmtes Leben in einem gemeinsamen Haushalt zur Verfügung.

„Seit längerem bemühen wir uns intensiv, neue Bewohnerinnen und Bewohner zu gewinnen“ berichtet Regionalvorstand Oliver Cosalter. „Wir haben viele Werbemaßnahmen durchgeführt, die auch in der Bevölkerung positiv angenommen wurden. Aber leider mussten wir feststellen, dass in der Region aktuell kein weiterer Bedarf an dieser Form des Wohnens besteht.“

Die Johanniter mieten die 240 Quadratmeter große Wohngemeinschaft und halten Präzens- und Betreuungskräfte für die WG vor. Die hohen Personal- und Mietkosten stehen jedoch den nun nicht besetzten Appartements entgegen. „Wir können dieses Projekt finanziell nicht länger tragen“, sagt Cosalter. „Die Wohngemeinschaft ist uns allen sehr ans Herz gewachsen, weshalb den Mitarbeitenden vor Ort und mir dieser Schritt schwer fällt und wir ihn sehr bedauern. Wir sind froh unseren Mitarbeitenden eine Übernahme in andere Bereiche anbieten zu können.“

Derzeit lebt noch eine Bewohnerin in der Wohngemeinschaft. Mit ihr werde in engem Austausch eine neue Wohnmöglichkeit gesucht und auch deren Umzug organisiert.

In der Region Aalen bieten die Johanniter für Senioren und Hilfsbedürftige einen Ambulanter Pflegedienst, Essen auf Rädern sowie einen Hausnotruf an. Sie engagieren sich außerdem mit dem Ehrenamt bei Sanitätsdiensten oder im Katastrophenschutz, betreiben einen Fahrdienst sowie Kindertagesstätten und bieten Erste-Hilfe-Kurse an.