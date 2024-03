Autofahrer fährt in Radlgeruppe und verletzt 63-Jährigen

Bei einem Unfall am Samstag gegen 14.10 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg vom Schwegelhof Richtung Essingen ist ein 63-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden.

Ein 31 -jähriger Autofahrer war mit seinem Auto der Marke Mini aus dem Schwegelhof nach links auf den Gemeindeverbindungsweg in Richtung Essingen eingefahren. Hierbei übersah er eine Gruppe Fahrradfahrer, de von Essingen in Richtung Hermannsfeld fuhren, und stieß mit einem 63-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Der Radfahrer, der keinen Fahrradhelm trug, stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.