Auf den TSV Essingen wartet ein echter Härtetest

Weiter geht es für den TSV Essingen: Nach dem ersten Sieg in der Liga am Samstag und dem Pokalaus am Dienstag wartet nun ein Kracher auf die Mannschaft von Trainer Simon Köpf: Am Freitagabend (Anpfiff 18 Uhr) gastiert die SG Sonnenhof Großaspach in der Carento–Arena. Dabei gibt es einige personelle Fragezeichen.

Lange Zeit zur Freude blieb nicht nach dem 2:1–Sieg am vergangenen Samstag beim FSV 08 Bietigheim–Bissingen. Schon am Dienstag war der TSV wieder gefordert — und konnte im Pokalspiel gegen den Verbandsligisten aus Oberensingen überhaupt nicht überzeugen. Mit 1:5 verlor man am Ende und verabschiedete sich damit aus diesem Wettbewerb.

Von nun an kann man sich also mit vollem Fokus auf die Ligaspiele konzentrieren. Und da wartet am Freitag mit der SG Sonnenhof Großaspach der Topfavorit der Liga. „Wir haben schnell die Chance auf Wiedergutmachung“ sagt Simon Köpf mit Blick auf die Pokalpleite. Bezüglich der Startelf gibt es bis zum Anpfiff noch einige Fragezeichen.: Lennart Ruther, Blend Etemi, Niklas Groiß und Yusuf Coban sind allesamt angeschlagen. Sicher fehlen werden die Urlauber Besnik Koci, Lukas Rösch und Alexander Paul. Patrick Auracher konnte nach seiner Verletzung wieder etwas trainieren, ist aber noch keine Option. Zurück aus dem Urlaub ist dagegen Filip Sapina, der somit wieder auflaufen könnte.

Wer auch immer am Freitag auf dem Platz stehen wird — Köpf erwartet eine Reaktion von seiner Mannschaft: „Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen als am Dienstag. Wir bereiten uns gut vor, um den Freitag möglichst erfolgreich zu gestalten.“ Dass dieses Ziel gegen den langjährigen Drittligisten ein schweres Unterfangen wird, ist klar.

Mit zwei ganz deutlichen Siegen startete Großaspach in die Saison: Dem 4:0 beim FV Ravensburg folgte ein 6:0 gegen den Offenburger FV. Die Mannschaft um Trainer Pascal Reinhardt möchte im zweiten Oberligajahr unbedingt wieder den Aufstieg in die Regionalliga schaffen. In der vergangenen Saison scheiterte die SG in der Relegation an der TuS Koblenz.