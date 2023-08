Auf den ersten Liga–Sieg folgt die Herausforderung im Pokal

Es geht Schlag auf Schlag für den TSV Essingen. Drei Tage nach dem ersten Oberligasieg spielt der TSV in der dritten Pokalrunde gegen den Verbandsligisten TSV Oberensingen. Gespielt wird in Wolfschlugen. Anpfiff ist um 19 Uhr.

Groß war die Freude nach dem hart erkämpften 2:1–Sieg am Samstag beim FSV 08 Bietigheim–Bissingen. Nach der Auftaktniederlage gegen den FC Denzlingen war der Dreier Balsam für die Essinger Seelen. Der Blick sollte sich allerdings schon schnell wieder nach vorne richten. Bereits am Dienstag bekommt es der TSV Essingen mit dem TSV Oberensingen in der dritten Pokalrunde zu tun. In der ersten Runde besiegte man den Landesligisten VfL Kirchheim mit 4:1, in der zweiten Runde brauchte man sich erst gar nicht zu verausgaben, da Türkspor Neu–Ulm keine Mannschaft stellen konnte. Für die Partie beim Verbandsliga–Aufsteiger muss Cheftrainer Simon Köpf allerdings auf einige Akteure verzichten: Neben den Langzeitverletzten Julian Biebl und Patrick Auracher fehlen auch Filip Sapina, Alexander Paul, Lukas Rösch sowie Besnik Koci. Zudem musste Niklas Groiß am Samstag angeschlagen ausgewechselt werden, sein Einsatz ist fraglich. Köpf erwartet eine schwere Aufgabe: „Das ist eine richtig gute Verbandsligatruppe. Sie sind jetzt komplett, haben unter anderem mit Yannik Kögler einen sehr guten Stürmer in ihren Reihen. Da werden wir richtig gefordert werden.“ Oberensingen gewann in Runde Eins bei der zweiten Mannschaft der Sportfreunde Dorfmerkingen (5:3) und in Runde Zwei beim Landesligisten FSV Waiblingen (4:1), der zuvor die TSG Hofherrnweiler ausgeschaltet hatte.

Ein Vorteil für den TSV Essingen könnte sein, dass man sich bereits seit zwei Spielen im Ligarhythmus befindet, während in der Verbandsliga erst am kommenden Wochenende die Saison startet. Auch nach dem Pokalspiel gibt es wenig Zeit zum Regenerieren, denn bereits am Freitag gastiert der Top–Favorit der Oberliga, die SG Sonnenhof Großaspach, in Essingen.