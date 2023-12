Die Nerven bei Claudia Kohler liegen blank. Die Brühlgasse, in der sie wohnt, wird seit Jahren von der Gemeinde Essingen stiefmütterlich behandelt. Eine Sanierung sei angesichts der notdürftig geflickten Straße längst überfällig.

Längst überfällig sei angesichts des immer mehr zunehmenden Durchgangsverkehrs auch eine komplette und nicht nur provisorische Sperrung aus Richtung Herrmannsfeld. Dann wäre sowohl in der Brühlgasse als auch auf dem Galgenweg endlich Ruhe. Eine Besserung sei allerdings nicht in Sicht. Vielmehr sei der Essingerin vor geraumer Zeit ein Baustellendepot vor die Nase gesetzt worden, um von hier aus die Sanierung des Unteren Dorfes zu gewährleisten.

Ihr Einfamilienhaus in der Brühlgasse kann Claudia Kohler nur noch im ersten Obergeschoss genießen. Hier blickt sie jeden Morgen von einem hohen Hocker und von einem Esstisch aus in Richtung Walnussbaum in ihrem Garten.

Anwohner seien nicht informiert worden

Dann kann sie für kurze Zeit auch den Lärm vergessen, der sich vor ihrem Grundstück abspielt. Denn wegen der Sanierung des Unteren Dorfes hat hier ein Depot mit Baumaterial, Baggern und Co. seinen Standort. Dieses sei neben ihrem Grundstück etabliert worden, ohne sie als Anwohnerin darüber zu informieren.

Auch ein sicherer Streifen für Fußgänger sei in der Brühlgasse nicht geschaffen worden. Seither sei es für sie unmöglich, nur einen Schritt unbedarft ins Freie zu machen, ohne einer Gefahr ausgesetzt zu sein.

Der Ärger in der Brühlgasse besteht bereits seit 2020, sagt Claudia Kohler. Angefangen habe alles, als die Ortsdurchfahrt von Essingen wegen verschiedener Arbeiten, unter anderem wegen der Errichtung einer dort neuen Bushaltestelle, gesperrt worden sei.

Viele Auswärtige nutzen den Weg

Daraufhin habe die Gemeinde den Verkehr bewusst über die Straße Hermannsfeld in Richtung Brühlgasse umgeleitet. Die Folge: Nicht nur heimische Autofahrer haben die Strecke genutzt, sondern auch Auswärtige, die aus Schwäbisch Gmünd, Göppingen und Waiblingen Richtung Aalen unterwegs waren, haben diese für sich entdeckt.

Busse und Lastwagen inklusive. Angesichts dieser starken Nutzung, für die die 3,30 Meter breite Straße gar nicht ausgelegt sei, sei der Belag immer mehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Anstatt einer anständigen Sanierung sei die Straße allerdings nur mit Sand und Splitt aufgefüllt worden.

Damit, am Montag eine Absperrung aufzustellen, sei es nicht getan, sagt Claudia Kohler. Diese werde von Verkehrsteilnehmern ohnehin missachtet. (Foto: privat )

Seit Montag ist die Brühlgasse vor dem Haus von Claudia Kohler in Richtung Galgenweg und umgekehrt für den Verkehr gesperrt. Geändert habe sich allerdings nichts. Nach wie vor sei die Brühlgasse ungesichert, auf der zahlreiche Lastwagen, Busse und Autos mit hohem Tempo an ihrem Haus vorbeirasten.

Nur Anlieger und Baustellenfahrzeuge dürfen jedoch laut Gemeinde Essingen diese vom Bauhof der Gemeinde aufgestellte Barriere umfahren. Mit dieser soll verhindert werden, dass der Auto- und Lastwagenverkehr den heimlichen Schleichweg vom gesperrten Hermannsfeld Richtung Unteres Feld nimmt, sagt der Leiter des Bauamts, Uwe Fänger.

Kaum Kontrollen

Denn dieser habe laut Kohler seit der Vollsperrung der B29 deutlich zugenommen. Dennoch halte die Absperrung Verkehrsteilnehmer nicht davon ab, hier durchzufahren, sagt Kohler. Auch nicht das Bußgeld in Höhe zwischen 55 Euro (Autofahrer) und 100 Euro (Lastwagen über 3,5 Tonnen). Warum auch? Kontrolliert werde hier weder von Polizei noch vom Gemeindevollzugsdienst.

Dass die Brühlgasse im Zuge des Anschlusses an die B29-Vollsperrung erneuert werden soll, freut Kohler. Von den angedachten Leitpfosten zur Ausbremsung des Verkehrs hält sie allerdings nicht viel, weil landwirtschaftliche Maschinen die Felder und Äcker zum Bewirtschaften vom Weg aus befahren müssten. Wichtiger sei es ihr, die Brühlgasse mit Blick auf Geschwindigkeiten zu kontrollieren und in ihrer Hofeinfahrt nicht wie bisher Tempo 50 sondern Tempo 30 geltend zu machen.