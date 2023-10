Schmuck und Bargeld im Wert von rund 1600 Euro hat ein Unbekannter bei einem Diebstahl am Mittwochvormittag in Essingen erbeutet. Eine Anwohnerin der Gartenstraße beobachtete gegen 11.45 Uhr einen Mann, der über den Hofraum ihrer Nachbarin in Richtung Straße ging. Sie sprach den Unbekannten an, der ihr gegenüber angab, auf Arbeitssuche zu sein. Die Bewohnerin des Nachbarhauses hielt sich zu dieser Zeit im Garten auf, wobei sie offenbar die Kellertüre offenstehen ließ. Als die Frau nach dem Hinweis ihrer Nachbarin nachschaute, bemerkte sie das Fehlen der Gegenstände.

Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt und schlank und wurde von der Zeugin als Nordafrikaner oder Araber beschrieben. Der Mann trug dunkle Kleidung und hatte eine schwarze Herrenhandtasche dabei.

Hinweise auf den Mann erbittet das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240.