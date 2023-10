Ach du Schreck ein Heimspiel: Essingen trifft auf Göppingen

Beim 3:0 in Backnang unter der Woche konnte der TSV Essingen ordentlich Selbstvertrauen tanken und unternimmt nun einen weiteren Versuch, den ersten Heimsieg der Saison unter Dach und Fach zu bringen.

„Wir sind total in der Liga angekommen“ sagt Abteilungsleiter Siad Esber nach elf absolvierten Partien in der Oberliga und zeigt sich vor allem vom jüngsten Auftritt in Backnang beeindruckt: „Da haben wir richtig einen rausgehauen und eine überragende Partie gezeigt.“

Überhaupt läuft es auswärts nach wie vor wie geschmiert für den TSV: Vier von sechs Spielen in der Fremde gewann man, einzig die 1:5-Pleite in Reutlingen tanzt da etwas aus der Reihe. Im Gegensatz dazu steht die bisherige Bilanz in der heimischen Carentoarena: Einen Punkt holte der TSV aus den ersten fünf Heimspielen und erzielte dabei gerade einmal drei Tore. Trainer Simon Köpf sagt zu dieser Diskrepanz: „Es ist uns natürlich bewusst, dass wir zu Hause noch sieglos sind. Es ist aber nicht so, dass wir da ein großes Thema daraus machen.“ Zumal zur ganzen Wahrheit auch gehört, dass vier der fünf bisherigen Gäste momentan in der oberen Tabellenhälfte zu finden sind, während man auswärts unter anderem bei den derzeit drei letztplatzierten Teams angetreten ist.

Die personelle Situation für Samstag stellt sich positiv dar. Außer Julian Biebl (Reha nach Kreuzbandriss) und Patrick Auracher (Faserriss in der Wade) könnten alle Mann eine Option sein. Im zentralen Mittelfeld hat sich derzeit Felix Nierichlo festgespielt. Köpf lobt die Verfassung des 30-Jährigen: „Er ist defensiv sehr wertvoll, läuferisch überragend.“ In Backnang glänzte Nierichlo zudem als Torschütze, sein Distanzkracher war der Dosenöffner für den TSV. Rechts in der Viererkette agierte in Backnang Patrick Funk, der nach knapp einer Stunde mit einem Brummschädel ausgewechselt werden musste: „Er hat bei einem harten Schuss seinen Kopf hingehalten und damit womöglich ein Gegentor verhindert.“

Für die letzte halbe Stunde kam Kapitän Tim Ruth, der ebenfalls ein Lob vom Trainer einheimste: „Er hat das super aufgenommen, dass er erstmal draußen war. Und als er dann gebraucht wurde, hat er ein tolles Spiel gemacht.“ Überhaupt zeigte der TSV am Dienstag im Kollektiv eine glänzende Leistung, die in ähnlicher Art und Weise auch am Samstag wieder gefordert sein dürfte. Göppingen gilt seit Jahren als Spitzenteam in der Oberliga und konnte diese Einschätzung auch in der laufenden Runde bislang bestätigen: Mit 21 Punkten aus elf Spielen steht die Mannschaft von Trainer Gianni Covelli auf Platz Fünf. Auswärts ist die Truppe noch ungeschlagen, gewann drei von fünf Partien auf fremden Plätzen. Köpf spricht von einer „gefestigten Oberligamannschaft mit sehr guten Einzelspielern.“ Anpfiff in Essingen ist am Samstag um 15.30 Uhr.