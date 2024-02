Bei den Bezirkshallenmeisterschaften im Bezirk Ostwürttemberg haben sich die A-Junioren der SGM Röhlingen/Pfahlheim/Eigenzell/Ellenberg in der Schönbrunnenhalle in Essingen den Titel gesichert.

Unterkochen schlägt die SGM

Im ersten Gruppenspiel gegen die SGM Mögglingen gab es bereits einen 1:0-Sieg zu feiern. Gegen die SGM Härtsfeld Elchingen behielt Röhlingen/Pfahlheim/Eigenzell/Ellenberg die Oberhand, und konnten mit 5:3 gewinnen. Gegen die SGM Unterkochen erlitt der spätere Titelträger eine 1:3-Niederlage.

Im alles entscheidenden letzten Gruppenspiel gegen den Favoriten aus Steinheim, musste also ein Sieg her. Durch eine geschlossene und kompakte Mannschaftsleistung konnte sich der Gegner mit 2:0 geschlagen werden. Als Gruppenerster zog die SGM Röhlingen/Pfahlheim/Eigenzell/Ellenberg in das Halbfinale gegen den FC Spraitbach ein, das ebenso mit 2:0 gewonnen wurde. Im Finale um die Hallenmeisterschaft standen sich somit die beiden stärksten Mannschaften des Turniers gegenüber. Finalgegner war Ligakonkurrent FV Sontheim/Hermaringen.

Beide Finallisten schaffen die Qualifikation

In einer spannenden und durchaus ausgeglichenen Partie konnte die SGM das Spiel mit 1:0 für sich entscheiden. Beide Finalteilnehmer konnten sich darüber hinaus für die Württembergische Meisterschaft qualifizieren, die am 17. Februar in Wendlingen am Neckar ausgetragen wird.