14 Bewerber für die Gemeinderatswahl

Einen regen Andrang hat es bei der Nominierungsversammlung der Liste CDU-Freie Bürger Essingen für die Gemeinderatswahl 2024 gegeben. Die insgesamt 14 Kandidatinnen und Kandidaten für den Hauptort Essingen und den Wohnbezirk Lauterburg mit Birkenteich und Wental wurden einstimmig gewählt. Dies teilt die CDU mit.

Jens-Werner Thieme, Vorsitzender der CDU Essingen, eröffnete die Versammlung. Danach wurden Dieter Mößner zum Versammlungsleiter und Hans-Dieter Bolten zum Schriftführer der Versammlung gewählt. Nach Wahl der weiteren, zu besetzenden Funktionen und einstimmiger Fassung der notwendigen Beschlüsse stellten sich die Kandidaten vor.

Die insgesamt 14 Bewerberinnen und Bewerber wurden ohne Gegenstimmen gewählt. Die Kandidatin und die Kandidaten setzen sich für die Bürgerinnen und Bürger in Ihrer Heimatgemeinde Essingen ein. Die Liste CDU-Freie Bürger Essingen umfasst alle Bereiche des beruflichen und gesellschaftlichen Lebens. Sie bringt für die Gemeinderatswahl am 9. Juni 2024 in Essingen die Erfahrung aus Vereinen, Beruf und sozialem Engagement und den kommunalpolitischen Sachverstand ein.

Für den Hauptort Essingen kandidieren: 1. Markus Beyeler, Studienrat; 2. Johannes Blank, Diplom-Ingenieur (FH) Vermessung; 3. Martin Holtz, Gärtnermeister; 4. Ute Holz-Pfisterer, Medizinische Fachangestellte; 5. Tobias Köhler, Betriebsleiter; 6. Matthias Krull, Geschäftsleiter Verkauf i. R.; 7. Karl Meyer, Geschäftsführer; 8. Helmut Präger, Geschäftsführer i. R.; 9. Jürgen Richter, Metallbau-Meister; 10. Brian Sepin, IT-Consultant; 11. Jens-Werner Thieme, Polizeibeamter; 12. Tobias Woletz, Diplom-Ingenieur.

Für den Wohnbezirk Lauterburg mit Birkenteich und Wental kandidieren: 1. Hans Brust, Techniker; 2. Clemens Reitzig, Geschäftsstellenleiter.

Nach Abschluss des Verfahrens stellte Hans Blank, Fraktionssprecher CDU-Freie Bürger Essingen, die anstehenden und geplanten Termine der CDU-Freie Bürger Essingen vor.

Nähere Infos zum CDU-Ortsverband Essingen gibt es www.cdu-essingen.de