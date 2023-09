Erfolgreicher Abschluss beim Bienenzuchtverein

Mit einem gemütlichen Beisammensein wurde beim Bienenzuchtverein Ellwangen das erfolgreiche Ende von zwei Lehrgängen gefeiert.

Insgesamt 14 Jungimkerinnen und Jungimker haben seit dem Frühjahr jeweils mittwochs bei insgesamt 19 Veranstaltungen die Grundzüge der Imkerei erlernt. Durch verschiedene Betreuer und Referenten behandelten sie alle wichtigen Themen vom Aufbau der Bienenwohnungen bis zum Ernten des Honigs. Die Teilnehmenden konnten hierbei an den Bienenvölkern des Vereins die erforderlichen Arbeiten im Laufe des Bienenjahres erlernen und bekamen hierfür eine Teilnahmebescheinigung.

In der neuen Königinnenzuchtgruppe erlernten 25 Imkerinnen und Imker unter der Leitung von Alois Pfauth und Bernd Kreidler bei sechs Veranstaltungen, wie man selbst Bienenköniginnen nachzieht. Vom Umlarven der Eier bis zur Begattung der jungen Königinnen auf der Belegstelle in Münsingen und der anschließenden Erfolgskontrolle reichte das Programm. Auf sogenannten Belegstellen werden junge Bienenköniginnen zur Begattung mit ausgesuchten Drohnenvölkern zusammengebracht. Diese Belegstellen liegen so abgeschieden, dass sie außerhalb der Flugradien anderer Bienenvölker sind.

Beim gemeinsamen Abschlussgrillen war für das leibliche Wohl gesorgt und es wurden interessante Gespräche geführt.

Die Jugendleiterin Tanja Fritz erhielt als Dankeschön für ihr großes Engagement bei der Organisation der Lehrgänge von beiden Kursen jeweils ein Geschenk.