Es ist lange her, dass eine Entscheidung im Kreistag für so viele, sagen wir’s im Politikersprech, „Verwerfungen“ geführt hat. Jetzt haben die Kreisrätinnen und Kreisräte anhand der ihnen vorliegenden Informationen eine Entscheidung getroffen. Das ist ihr gutes Recht. So etwas nennt man Demokratie. Und mangelnde politische Willensbildung kann man dem Gremium sicherlich nicht vorwerfen. Man darf diese Entscheidung auch nicht als Entscheidung für Essingen und gegen Aalen deuten, denn die Fahrwege werden vor allem für Patientinnen und Patienten aus dem Raum Aalen und weiter ostwärts nur unwesentlich länger.

Es ist eine Entscheidung für einen Neubau und gegen die von nahezu allen Aalenern favorisierte Kombi-Lösung. Eine Entscheidung, die, glaubt man den Skeptikern, den Kreis noch teuer zu stehen kommen kann.

Aber man kann - auch aus Aalener Sicht - dem Votum auch gute Seiten abgewinnen. Zum einen herrscht jetzt Planungssicherheit, und das kann sich bei Bauzeit, Bauträger, Patientinnen, Patienten und beim Personal nur positiv auswirken. Zum anderen kehrt jetzt (hoffentlich) die Sachlichkeit in die Debatte zurück.