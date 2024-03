Die Tattoo Convention hat am vergangenen Wochenende zum bereits vierten Mal Station in der Ellwanger Stadthalle gemacht.

Viele Tattoo-Artists aus der Umgebung, aber auch von der Ostalb

Körperkünstler aus der Umgebung waren in die Stadthalle gekommen, aber natürlich haben sich auch Künstlerinnen und Künstler von der Ostalb präsentiert. Und nicht nur das: Am Ende des Tages ist es üblich, dass man sich mit seiner Arbeit bei einer Jury bewerben kann, um einen der begehrten Preise erlangen zu können. Dabei muss der Frisch-Tätowierte stets mit zur Juryverkündung, damit sich die Profis das Bild auf dem Foto und in Natur ansehen können.

Nicole Schupp aus Westhausen heimst zwei Preise ein

Nicole Schupp alias Tattoo-Artist Niki (links und rechts im Bild) hat sich ebenfalls mit einigen Motiven beworben. Erstmals bei dieser Convention dabei, hat sie gleich zwei Preise abräumen können - und das mit zwei Cover-Ups. Beim „Best of Individual“ belegte sie den dritten Platz, in der Konkurrenz „Best of Blackwork“ landete sie auf dem zweiten Platz.

George Theodosiou mit dem ersten Platz in der Kategorie „Colour“

George Theodosiou (Mitte) ist schon länger dabei und war auch schon häufiger auf Conventions, vor allem auf der Ellwanger. Sein Studio „Kinks“ betreibt er in der Marienstraße. Auch er hat ein Werk eingereicht und in der Kategorie „Colour“ sogar den ersten Platz erreichen können. Zu sehen ist ein Rabe, der auf einem Stein steht, daneben ein Totenkopf, der Hintergrund ist rötlich-orange. Beide Künstler waren mit ihren Preisen zufrieden. Fotos: privat