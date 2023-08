Zwei Neubaugebiete sind vom Urteil über Paragraf 13b betroffen

Sämtliche Neubaugebiete in Deutschland, die nach dem umstrittenen Paragrafen 13b des Baugesetzbuches geplant wurden, müssen nach einem höchstrichterlichen Urteil gestoppt werden. Es sei denn, sie sind in Planung und Erschließung so weit fortgeschritten, dass die Baugenehmigungen bereits erteilt wurden. In Ellwangen betrifft das die Wohngebiete Boltersrot in Neunheim und Traubfeld in Eggenrot. Die „Ipf– und Jagst–Zeitung/Aalener Nachrichten“ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist der Paragraf 13b?

Er erlaubte seit 2017 Städten und Gemeinden, neue Wohngebiete im Außenbereich ohne Umweltprüfung oder ökologischen Ausgleich in einem beschleunigten Verfahren auszuweisen. Eigentlich wollte der Gesetzgeber damit als Reaktion auf den Zuzug vieler Flüchtlinge infolge des Syrienkriegs ermöglichen, schnell provisorischen Wohnraum in Form von Containern oder einfachen Holzbauten am Stadtrand zu schaffen. Schnell bemerkten viele Kommunen jedoch, dass sie dank des neuen Paragrafen viel billiger und schneller Neubaugebiete am Siedlungsrand schaffen konnten. Unter dem Eindruck des steigenden Wohnungsmangels erlagen manche sogar der Versuchung, laufende reguläre Bebauungsplanverfahren zu stoppen und in 13b–Verfahren umzuwandeln. Bei Umweltschützern war der Paragraf verhasst, weil er die Versiegelung großer Flächen ohne ökologischen Ausgleich ermöglichte.

Warum wurde er vom Bundesverwaltungsgericht gekippt?

Der Bund für Umwelt– und Naturschutz Deutschland (BUND) hatte gegen ein 13b–Gebiet in der Gemeinde Gaiberg (Rhein–Neckar–Kreis) geklagt. Dort sollte eine Streuobstwiese neuen Häusern weichen — ohne an anderer Stelle Ersatz zu schaffen. Zunächst scheiterten die Umweltschützer vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim. Doch die höchsten Bundesverwaltungsrichter in Leipzig gaben ihnen nun Recht und machten einen „erheblichen Verfahrensfehler“ aus. Das Urteil kann nicht angefochten werden. Es stellt unmissverständlich fest, dass der deutsche Baurechtsparagraf gegen EU–Recht verstößt, welches Umweltprüfungen zwingend vorschreibt. Zwar steht die schriftliche Urteilsbegründung noch aus, Experten gehen jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es deutschlandweite Wirkung entfaltet. In der Folge muss die Planung und Erschließung aller 13b–Gebiete sofort gestoppt werden. Nur ältere, die bereits bebaut sind oder in denen die Baugenehmigungen schon erteilt wurden, genießen Bestandsschutz. Es müssen also keine Häuser in 13b–Gebieten wieder abgerissen werden, die schon stehen.

Welche Baugebiete sind betroffen?

In Ellwangen sind das die Baugebiete Boltersrot in Neunheim und Traubfeld in Eggenrot. Die Folgen für die Stadt kann Klaus Ehrmann, Leiter der Stadtentwicklung noch nicht abschätzen. „Die Stadt Ellwangen wartet ab, welche Handlungsempfehlungen nun von Bund und Land erfolgen. Sprich, man muss jetzt, die Urteilsgründe abwarten“, so Ehrmann. „Erst dann kann eine Einschätzung der Auswirkungen erfolgen und darüber nachgedacht werden, wie der weitere Umgang mit den damit zusammenhängenden Verfahren aussehen kann.“ Jedoch kann man davon ausgehen, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung, die man sich durch Paragraf 13b sparen konnte, nachgeholt werden muss.

Welche Auswirkung hat die Gerichtsentscheidung, und was kann die Stadt nun tun?

Falls ein Bürgermeister oder Bauamtsleiter auf die Idee kommen sollte, noch schnell Baugenehmigungen für 13b–Gebiete auszustellen, wäre das keine gute Idee: Mit Bekanntwerden des Urteils ist klar, dass das rechtswidrig ist. Die jeweilige Kommune wäre dann regresspflichtig — etwa den Bauträgern oder den für die Erschließung zuständigen Handwerksfirmen gegenüber.

Im Grunde genommen bleibt jetzt nur der Weg der regulären Bauplanung: Zunächst muss der Flächennutzungsplan vieler Kommunen geändert werden, also der Bedarf nach Wohnbebauung begründet. Danach folgen ordentliche Bebauungsplanverfahren mit Umweltbericht und ökologischem Ausgleich. Diese dauern schon im Normalfall mindestens zwei bis drei Jahre. Doch gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Planungsbüros, die solche Umweltberichte im Auftrag der Städte erstellen können. Auf diese kommt nun ein Berg an Arbeit zu, da Tausende Kommunen in Deutschland neu planen müssen. Die Verfahren könnten sich also auch ein Jahrzehnt hinziehen. Denn sie sind aufwendig: Biologen müssen das betreffende Gebiet in ökologisch meist wertvoller Stadtrandlage über alle Vegetationsperioden beobachten, seltene Pflanzen und Tiere auflisten, die genauen Auswirkungen des Umwelteingriffs untersuchen. Danach kann festgelegt werden, welcher Ausgleich entweder an Ort und Stelle oder an anderer Stelle notwendig ist. Beispiel für einen ökologischen Ausgleich: Ein Maisacker wird in eine Streuobstwiese umgewandelt.

Welche finanziellen Folgen könnte die Entscheidung für die Kommunen haben?

Die Auswirkung auf die kommunalen Haushalte jener Kommunen, die stark auf 13b gesetzt haben, dürfte kurzfristig sehr negativ sein. Sie können Grundstücke, die sie zum Teil teuer erworben haben, nicht noch teurer weiterveräußern, wie sie es eigentlich kalkuliert hatten.

Welche Folgen hat das für die Gesellschaft und den Wohnungsmarkt?

Die Verknappung auf dem Wohnungsmarkt dürfte die Mieten noch weiter steigen lassen. Zudem steigen wahrscheinlich die Preise von Bestandsimmobilien wieder, wenn über mehrere Jahre hinweg kaum noch neu gebaut werden kann. Die Folgen für regionale Handwerkerbetriebe und Bauträger dürften gravierend bis existenzbedrohend sein. Ein Teufelskreis. Denn gehen diese in großem Stil pleite, ist in einigen Jahren kaum noch jemand da, der die dann vielleicht rechtskräftig werdenden Neubaugebiete bebauen könnte.