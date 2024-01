Einen besonderen Vormittag haben rund 20 Schülerinnen und Schüler der Ellwanger Rupert-Mayer-Schule erlebt. In der Sporthalle des Kinder- und Jugenddorfs Marienpflege gaben Matej Zejdl, Rouven Kerstan und Arttu Tammi (Trainer der zweiten Mannschaft und der U19) vom Basketball-Bundesligisten HAKRO Merlins Crailsheim eine Trainingseinheit.

Autogramme sind sehr begehrt

Mit großer Begeisterung lauschten die Schülerinnen und Schüler erst den Anweisungen, um später dann selbst tätig zu werden. „Trainiert wurden die Basics rund um Basketball wie Dribbeln oder Werfen“, berichtet Lehrer Nicolai Glatzel. Am Ende des Trainings „zauberten“ Matej Zejdl und Rouven Kerstan dann selbst noch ein wenig am Korb, anschließend nahmen sie sich Zeit für Autogramme und stellten sich noch den Fragen der Schülerinnen und Schülern. „Wie groß seid ihr, oder welche Ziele habt ihr für die Karriere“, waren nur zwei Fragen. Der 20-jährige Matej Zejdl ist 2,09 Meter groß, während der 19-jährige Rouven Kerstan „nur“ 1,93 Meter misst. Mittelfristig wollen beide möglichst viel Spielzeit in der ersten Mannschaft bekommen. Nach etwa eineinhalb Stunden endete die besondere Trainingseinheit, bei der es viele strahlende Gesichter gab. „Es hat richtig viel Spaß gemacht, mit den Schülern zu trainieren“, freut sich Rouven Kerstan. Matej Zejdl ergänzt dabei: „Mit den Kids zu trainieren und ihnen Tricks zu zeigen, macht immer sehr viel Spaß.“

Großes Schul-Basketballturnier in der Rundsporthalle

Die Tricks können die Schüler der Rupert-Mayer-Schule schon bald selbst anwenden. Am kommenden Dienstag steht ab 9.30 Uhr in der Ellwanger Rundsporthalle ein großes Schul-Basketballturnier an. Dieses wird von der Rupert-Mayer-Schule in Kooperation mit dem Basketball-Bundesligisten HAKRO Merlins Crailsheim ausgerichtet. Insgesamt zehn Mannschaften aus neun verschiedenen Schulen machen mit. An den Start gehen die Rupert-Mayer-Schule Ellwangen I und II, die Schöner-Graben-Schule Ellwangen, die Buchenbergschule Ellwangen, die Alice-Salomon-Schule Heilbronn, die Konrad-Bisalski-Schule Wört, die Hermann-Hesse-Schule Aalen, die Vinzenz-von-Paul-Schule Schönebürg und die Pestalozzi-Schule Tübingen. Gespielt wird zuerst in zwei Fünfergruppen.

Die zwei besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale. „Platzierungsspiele wird es in diesem Jahr nicht geben“, berichtet Mitorganisator Nicolai Glatzel. Da in diesem Jahr mehr Mannschaften an den Start gehen als im vergangenen Jahr, beträgt die Spielzeit pro Partie acht, statt zehn Minuten. „Zuschauer sind jederzeit willkommen, damit die Mannschaften tatkräftig unterstützt werden“, so Nicolai Glatzel abschließend.