„Glückspilze und Pechvögel, Menschen mit oder ohne Arbeit, Menschen in Familienbanden oder allein - jeder ist willkommen und jeder soll da einen Platz finden und sagen können: Jetzt geht es mir gut.“ - diese Intention verfolgt in den Worten von Pfarrer Michael Schuster die Ellwanger Vesperkirche.

Jeder und jede soll das Gefühl haben, dass er oder sie als Gast willkommen ist. Pfarrer Michael Schuster

Von Montag, 19. Februar, bis Sonntag, 25. Februar, laden die Kirchengemeinden wieder ins Jeningenheim zum gemeinsamen Mittagessen ein. Täglich zwischen 11.30 bis 13.30 Uhr können sich Interessierte jeden Alters und jeder Konfession ein Mittagessen aus Vorspeise, Hauptgericht sowie Kaffee und Kuchen zum Nachtisch erhalten.

„Vesperkirchen sind gastliche Häuser, Herbergen, Oasen, in denen Menschen an Leib und Seele gestärkt werden sollen. Jeder und jede soll das Gefühl haben, dass er oder sie als Gast willkommen ist“, so Schuster.

Die Teilnahme bleibt kostenfrei

Seit der Vesperkirche im November erheben die Kirchen für die Speisung keinen festen Unkostenbeitrag mehr, sondern die Gäste können die Aktion freiwillig mit Spenden unterstützen - ein Vorgehen, das sich laut Schuster bewährt hat und deshalb auch für die kommende Vesperkirche so beibehalten wird.

Willkommen sind laut Schuster auch Kuchenspenden. Ansprechpartnerin ist hierfür Margret Abele, erreichbar per Mail an [email protected].

Neuer Haarschnitt oder neue Kleidung gefällig?

Ebenfalls gut angenommen worden sei im November das Angebot eines kostenlosen Haarschnitts, zwei Friseure kommen dafür am Donnerstag, 22. Februar, ins Jeningenheim, die Organisatoren bitten allerdings in den Tagen davor um Anmeldung. Wer sich neu einkleiden möchte, für den öffnet am Dienstag, Mittwoch und Freitag wieder die Kleiderbörse der Caritas. Die Börse findet allerdings nicht direkt im Jeningenheim statt, sondern an der Priestergasse 1.

„Kultureller Nachtisch“ mit der Kantorei und den Krawallschachteln

Geplant ist außerdem, am Samstag und Sonntag die Gäste des Jeningenheims auch wieder mit musikalischen Beiträgen zu unterhalten - quasi ein „kultureller Nachtisch“, wie der Pfarrer diese Musikbeiträge beschreibt. So haben die Kirchengemeinden für Samstag die evangelische Kantorei eingeladen und am Sonntag werden die Ellwanger „Krawallschachteln“, ein Duo aus Andrea Batz und Sabine Rupp, ab 12.15 Uhr auftreten.

Ob mit Musik oder ohne - damit die Vesperkirche überhaupt stattfinden kann, braucht es jedes Jahr viele Freiwillige, die bewirten, in der Küche die Speisen ausgeben, am Kaffee- und Kuchenbüfett oder beim Einlass die Gäste begrüßen.

Tatkräftige Unterstützung von Schülerinnen und Schülern

Wie es mittlerweile fast schon zur Tradition geworden ist, erhalten sie auch in diesem Jahr wieder Unterstützung von Schulen aus Ellwangen und dem Umland, in dieser Frühjahrsauflage von der Jagsttal-Schule, von der Konrad-Biesalski-Schule sowie vom Mädchengymnasium Sankt Gertrudis. Ebenfalls mit dabei sind junge Erwachsene der Habila Rabenhof Ellwangen. Michael Schuster freut sich über den Einsatz und ist überzeugt: „Für die jungen Menschen ist das eine ganz wichtige Kontakt- und Anerkennungserfahrung.“

„Komm zom Essa“: Wie die Vesperkirche, nur einmal im Monat

Wer in der Vesperkirchenwoche keine Zeit hat, diese besondere Gemeinschaft aber dennoch gerne einmal erleben möchte, kann dies jeden zweiten Mittwoch bei „Komm zom Essa“, einer weiteren Initiative der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde.

Von 11.30 bis 13 Uhr wird dort ebenfalls zum ökumenischen Mittagstisch eingeladen. Im Gegensatz zur Vesperkirche ist hierfür allerdings bis zum Donnerstag davor eine Anmeldung unter der Telefonnummer 07961/52872 erforderlich.

„Der biblische Traum vom Reich Gottes, in dem Menschen zusammenkommen und zu einer Gemeinschaft werden“ - so fasst Schuster die christlich-symbolische Bedeutung der Aktion auf - wird damit auch über die beiden Vesper-Wochen hinaus weiter gelebt.