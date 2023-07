Zukunftskonzept Mehr–Optionen–Haus: Wie bauen bezahlbar bleiben soll

Die Rahmenbedingungen für den Hausbau haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Gestiegene Preise und Zinsen, die Inflation sowie begrenzte Bauplätze machen potenziellen Häuslebauern das Leben schwer. Hinzu kommen Anforderungen an Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, obwohl sämtliche Förderungen mittlerweile ausgelaufen sind. Es scheint, als müssten zahlreiche Bauinteressierte den Traum vom Eigenheim aufgeben. Oder sie denken ihn neu.

In Rindelbach zum Beispiel entstehen unter der Regie von Schlosser Holzbau aus Jagstzell derzeit zwölf KfW–geförderte Effizienzhäuser in Holzbauweise mit einer Fläche von rund 129 Quadratmetern. Schlüsselfertig gibt es das Reihenhaus für etwa 550.000 Euro. Für Geschäftsführerin Marlen Schlosser ein absolutes Zukunftskonzept.

Laut Bundesregierung sollen in Deutschland pro Jahr rund 400.000 neue Wohnungen entstehen. 2022 waren es nach Schätzungen aber lediglich 250.000. Und auch 2023 wird das Ziel nach Aussage von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) nicht erfüllt. „Alles, was in einem Jahr nicht geschafft wird, muss dann in den kommenden Jahren bewältigt werden“, sagt Marlen Schlosser.

Um den aktuellen Herausforderungen im Wohnungsbau zu begegnen, hat sich das Jagstzeller Unternehmen unter anderem auf den Bau von Mehrfamilien– oder Reihenhäusern spezialisiert. „Das machen wir jetzt seit etwa zwölf Jahren“, sagt Schlosser. Der derzeitige Wohnungsmangel sei schon damals absehbar gewesen. Also habe man damit begonnen, entsprechende Wohnkonzepte zu entwickeln.

Katharina (links) und Marlen Schlosser in einem ihrer KfW-geförderten Effizienzhäuser. (Foto: Masuch )

Eines davon ist „Lagom“. Der Begriff kommt aus dem Schwedischen und bedeutet so viel wie „angemessen“ oder „genau richtig“. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Mehr–Optionen–Haus. Laut Katharina Schlosser fasst das Projekt sämtliche Punkte rund um zukunftsweisendes Wohnen zusammen: Nachhaltige Bauweise, energieeffizientes Heizen sowie adaptive Raumkonzepte. Es gehe darum, was man wirklich brauche. „So viel wie nötig und so wenig wie möglich“, erklärt die Projektentwicklerin. Vorbild für Schlossers Projekt ist Skandinavien. Die seien schon wesentlich weiter, wenn es um nachhaltiges Bauen gehe, betont sie.

Ein Punkt, der Marlen Schlosser wichtig ist, ist die intelligente Raumnutzung. Über Systemmöbel könne man auch ohne Keller viel Stauraum schaffen. Kellergeschosse würden den Quadratmeterpreis ohnehin nur in die Höhe treiben. Kluge Einbauten seien viel weniger kostenintensiv, erläutert sie. Das Thema „weniger Platz, der effektiver genutzt werden muss“ bezieht sich laut Schlosser nicht nur auf die Wohnfläche, sondern auch aufs Grundstück. Zeiten würden sich ändern und der Platz sei endlich, obwohl viel mehr Wohnungen benötigt würden. „Es wird längst Zeit, kreativ und neu über das Wohnen nachzudenken“, so Schlosser weiter.

Trend geht zu kleineren Wohnflächen

Dass Wohnhäuser mit einer Fläche von rund 130 Quadratmetern heutzutage nicht ungewöhnlich sind, sagt auch Peter Mackowiack vom Landesverband Holzbau Baden–Württemberg. Statistische Zahlen würden zeigen, dass die Wohnfläche in Deutschland pro Kopf in den letzten 30 Jahren zwar gestiegen sei, doch gehe der Trend in den kommenden Jahren aufgrund der Demografie und des bezahlbaren Wohnraums wohl eher zu kleineren Flächen. Reihenhäuser mit diesen Wohnflächen, wie sie Firma Schlosser fertigt, würden noch nicht sehr viele Holzbau–Unternehmen bauen — „landes– wie bundesweit“. Bislang sind laut Mackowiack eher die großen Bauträger und Konzerne hierbei aktiv, deren Trend es derzeit sei, eine eigene „Holzbau–Linie“ in den Unternehmen aufzubauen.

Die drei Häuser in Rindelbach mit jeweils vier Wohneinheiten sind ab Oktober bezugsfertig, ein Musterhaus ist fertig und steht zur Besichtigung bereit. Im November 2022 war Baubeginn. Die Bauzeit sei sehr kurz, da viele Elemente in den Produktionshallen von Schlosser vormontiert würden. Die KfW40–Häuser haben die gestoppte Förderung übrigens gerade noch erhalten. Man habe die Anträge noch kurz vor Schluss einreichen können. Das wolle man uneingeschränkt an die Käufer weitergeben, sagt Schlosser.

Baden-Württemberg ist Spitzenreiter in Sachen Holzbauweise

Die Holzbauweise ist nach Aussage der Geschäftsführerin derzeit stark im Trend. Vor 25 Jahren habe es mal eine Zeit gegeben, wo kaum jemand noch mit Holz bauen wollte. Jetzt aber sei die Nachfrage sehr hoch. Das bestätigt auch Peter Mackowiack. Sowohl bundes– wie auch landesweit sei der prozentuale Anteil der Wohngebäude in Holzbauweise in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen — hierbei sei das Bundesland Baden–Württemberg seit Jahren Vorreiter, in 2021 habe man bei knapp 40 Prozent (bundesweit 21 Prozent) gelegen, in 2022 aufgrund verschiedener Ursachen, wie Ukraine–Krieg, Rücknahme von Fördermitteln und allgemein gestiegener Preise für Baumaterialien, bei 33 Prozent. Bereits in den ersten sechs Monaten in 2023 liege man bereits wieder bei knapp 41 Prozent, so Mackowiack.

Zudem bringt Holz nach Meinung Schlossers viele Vorteile mit sich. Holz sorge für ein sehr angenehmes und gesundes Innenraumklima und speichere viel CO2 ein. Das sei aktiver Klimaschutz und trage mit Blick auf die zunehmende Bedeutung von CO2–Bilanzen langfristig zu einer Wertsteigerung einer Immobilie bei. Zudem hätten sich die Holzpreise weitestgehend wieder normalisiert. Ein weiterer Vorteil der Holzbauweise im Wohnungsbau ist laut Mackowiack das Aufstocken und Nachverdichten im urbanen Raum. Holz sei „ein Leichtgewicht“, weise jedoch eine immens hohe Tragfähigkeit auf. So könnten mehrgeschossige Wohnhäuser, aber genauso auch gewerbliche Bürohäuser, mit einem oder mehreren Geschossen prädestiniert in Holzbauweise aufgestockt werden.

Jedes der Häuser in Rindelbach besitzt übrigens eine eigene Luft–Wasser–Wärmepumpe und eine eigene Photovoltaikanlage, sodass die Bewohner unabhängiger von steigenden Energiekosten sind. „In unseren Effizienzhäusern sehe ich absolutes Potenzial für die Zukunft“, sagt Schlosser.

Am Samstag, 22. Juli, können die ersten Stadthäuser von 11 bis 15 Uhr in Ellwangen–Rindelbach, Wannenfeld 24, besichtigt werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.