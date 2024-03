Zwei Hengste aus dem Haupt- und Landesgestüt Marbach sind kürzlich „Im Jagsttal 11“ in Rindelbach eingezogen. Pferdezüchter können dort, wie jedes Jahr, bis in den Sommer hinein ihre Stuten künstlich oder natürlich von den Schwarzwälder Kaltblütern besamen lassen. Zum ersten Mal mit von der Partie ist Neele Ehrenberg, die die Deckstation leitet und den Züchtern auch beratend zur Seite steht.

Die Deckstation in Rindelbach gibt es schon viele Jahre und sie ist eine von vier Außenposten des Marbacher Gestüts und der Deckungszahl nach die stärkste dieser Schälplatten in Baden-Württemberg. Das berichtet Hartmut Fürst vom Pferdezuchtverein Aalen-Ellwangen.

Bis voraussichtlich zum 9. Juli werden „Wildbach“ und „Falkenstein“, so heißen die beiden Deckhengste, dort untergebracht sein und ihren Befruchtungs-Aufgaben nachkommen. Zweiterer ist sogar ein „Elitehengst“. Mit dem Titel Elitehengst werden Vererber ausgestattet, die sich aufgrund ihrer Eigenleistung und Nachkommenleistung als klar überdurchschnittlich bewiesen haben. Die beiden Hengste der Jahrgänge 2011 und 2008 sind keinesfalls zufällig „Im Jagsttal 11“ angekommen. In Sitzungen ab Dezember können Züchter ihre Wünsche an das Gestüt äußern. „Dafür muss man seinen Stutenstamm im Kopf haben“, so Hartmut Fürst.

Schwarzwälder, so Fürst, zeichnen sich durch ihren klaren Kopf und tollen Charakter aus. „Mein erstes Fohlen 1996 war ein Schwarzwälder“, merkrt der Hufschmied an. Die Tiere seien vielseitig und auch im Freizeitbereich einsetzbar.

Züchter haben ab sofort die Möglichkeit, ihre Stuten zu eben diesen nach Rindelbach zu bringen. 17 Gastboxen stehen dafür zur Verfügung. Das sei für die Pferdehalter deutlich günstiger, als Hausbesuche von Neele Ehrenberg. „Die Kosten extra“, berichtet sie und fügt an: „Es ist wünschenswert, wenn die Leute ihre Stuten hierher bringen.“

Die ausgebildete Pferdewirtin, die schon von klein auf „Pferdemädchen“ gewesen ist, hat sich früh auf die Zucht spezialisiert, betreut die Deckstation in Rindelbach zum ersten Mal und hat von Anfang an alle Hände voll zu tun. Schon am ersten Tag führte sie zwei künstliche Befruchtungen durch.

Diese liegen heutzutage ohnehin im Trend, berichtet sie. Zum einen, weil der Pool an Hengsten deutlich größer ist. Stuten aus Süddeutschland könne man dadurch problemlos und ohne komplizierte Anreise von Hengsten aus Schleswig-Holstein oder gar den USA besamen lassen. Innerhalb eines Tages könne sie Samen aus anderen Teilen Deutschlands liefern lassen. Da diese nicht ewig haltbar sind, stecke ein enormer logistischer Aufwand dahinter.

Außerdem sei die künstliche Besamung hygienischer und man könne aus „einem Guss sieben bis acht“ davon durchführen, merkt Harmut Fürst an. „Auf natürliche Weise, hat man nur den einen Versuch“, merkt er an.