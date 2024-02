Eines der Herzstücke auf der Landesgartenschau 2026 soll das neue Jugend- und Kulturzentrum im Brückenpark werden. Wegen der Preissteigerungen im Bausektor veranschlagt das Projekt etwa 7,47 Millionen Euro.

Zu viel für die Stadt und den Gemeinderat, weswegen Elisabeth Balk, Leiterin des Stadtbauamts, noch einmal kräftig den Rotstift angesetzt hat. Balk gelang es, die Kosten des Projekts auf rund 5,7 Millionen Euro zu drücken. Trotzdem stößt das Jugend- und Kulturzentrum nicht bei jedem Gemeinderat auf Gegenliebe.

Deshalb ist das Jugend- und Kulturzentrum wichtig

Mit dem Brückenpark sollen laut Stefan Powolny, Geschäftsführer der LGS GmbH, ein stadtnaher Raum für Jugendliche mit besonderen Freizeitangeboten und eine wichtige Wegverbindung zum Hallenbad sowie nach Schrezheim und Rotenbach entstehen. Genau an dieser Stelle sei das Jugend- und Kulturzentrum wichtig.

Daher müsse man diesen Raum um ein Gebäude erweitern, in dem die Jugend ein Zuhause finden könne. Würde hier ein Gebäude fehlen, sei das katastrophal. „Der Brückenpark wäre sonst herrenlos.“

Zudem soll das neue Jugend- und Kulturzentrum Standort des Treffpunkts Baden-Württemberg während des Durchführungszeitraums, die LGS findet vom 24. April bis zum 4. Oktober 2026 statt, werden. Einfach nur ein gewöhnliches Haus hinzustellen, würden der Veranstaltung und dem Standort laut Powolny nicht gerecht werden.

Wenn man so etwas baue, brauche man auch eine gewisse Architektur, sagt der LGS-Chef und weist auf den „tollen“ Siegerentwurf hin, der aus einem Architektenwettbewerb hervorgegangen ist.

Neues Zentrum mit 890 Quadratmetern Fläche

Das kompakte, zweigeschossige Gebäude soll inklusive der Dachterrasse eine Nutzfläche von rund 890 Quadratmetern besitzen. Im Erdgeschoss sind öffentliche Toiletten geplant, natürlich auch barrierefrei für Menschen mit Behinderung.

Nach Aussage Powolnys sind bereits 2,5 Millionen Euro für Vorarbeiten in das Projekt geflossen. Zu viel, um es dann doch nicht zu bauen, findet er. Deshalb haben sich Elisabeth Balk und ihr Team an die Arbeit gemacht, um die Kosten zu senken. Die Baupreissteigerungen seien eklatant, daher habe man überlegt, was man streichen könne, sagt Balk.

Das Gebäude einfach kleiner beziehungsweise kürzer zu bauen, sei keine Alternative gewesen, berichtet Balk. Dann könne nicht mehr alles, was man haben wolle, untergebracht werden. Auch mit dem Bau erst nach der LGS zu beginnen, sei ausgeschlossen. Dann fehlen laut Balk die öffentlichen Toiletten am Brückenpark. Und auch für den Treffpunkt BW gibt es dann keinen Standort.

Also musste Balk an anderer Stelle streichen. Nach ihren Ausführungen sollen die äußeren Abmessungen des Hauses nun bestehen bleiben. Dem Rotsift zum Opfer fielen aber gewisse Außenanlagen, die Bühne zum Beispiel. Zudem wird beim Ausbau gespart. Man verzichtete auf Unterdecken, einen gesonderten Zugang für Caterer und einen Großteil des Sonnenschutzes. Letztendlich reduzierte Balk die Kosten auf etwa 5,7 Millionen Euro inklusive einer Photovoltaik-Anlage. Im April sollen die Bauarbeiten beginnen, die Fertigstellung ist für Anfang 2026 festgesetzt.

Viefältige Nutzung erwünscht

Bürgermeister Volker Grab unterstützt den Bau des neuen Zentrums voll und ganz und verweist auf die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten, die das Gebäude bieten soll. Kurse der Volkshochschule könnten dort stattfinden und Vereine aus der Gesamtstadt die Räumlichkeiten nutzen. das Konzept müsse während des Betriebs entwickelt werden, so Grab.

Armin Burger, Fraktionsvorsitzender der CDU im Gemeinderat, mahnt, dass das Projekt nicht das „teuerste Jugendzentrum in Baden-Württemberg“ werden dürfe. Elementar sei eine breite und offene Nutzung für die gesamte Bevölkerung. Die CDU halte an dem Projekt fest.

Hans-Peter Krämer von den FW/FBE zeigt sich erschrocken von der „exorbitanten Kostensteigerung“. Ursprünglich seien 3,6 Millionen Euro veranschlagt. Man habe überlegt, wo man noch weiter einsparen könne und sei auf das geplante Observatorium gekommen. Das kostet laut Krämer 1,2 Millionen Euro und sei letzten Endes nur ein Treppenturm mit Spielgeräten. Deshalb wolle er einen entsprechenden Antrag stellen, um das Observatorium zu streichen.

Noch kritischer sieht Röhlingens Ortsvorsteher Walter Schlotter (FW/FBE) das Projekt. „Man kann Träume und Illusionen haben, doch man muss sie auch finanzieren können.“ Jüngst habe man noch über den Haushalt gejammert, weil kein Geld da sei, und nun stehe man einem Jugend- und Kulturzentrum für 5,7 Millionen Euro auch noch positiv gegenüber. Schlotter mahnt zudem die Architektur des Gebäudes an.

Müsse es unbedingt ein schiefwinklinger Baus ein, ein vierwinkliges Gebäude sei genauso gewinnbringend. Man könne „wie in Hamburg“ oben jetzt hier eine „Jagstphilharmonie“ bauen, doch man müsse hinsichtlich der Verschuldung auch an nachfolgende Generationen denken.

Ein Bau für die gesamte Ellwanger Gesellschaft

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Herbert Hieber sieht in dem Projekt eine „absolute finanzielle Herausforderung. An dieses Projekt müsse ein „Knopf“ gemacht werden, es sei ein „ganz starker Aufschlag“ für Ellwangen. Das Wichtigste sei, dass man in die Zukunft der Stadt investiere. Das Jugend- und Kulturzentrum sei ein generationsübergreifender Bau für die gesamte Ellwanger Gesellschaft, den die SPD voll und ganz unterstützen wolle.

„Jetzt zurückzuziehen, wird nicht funktionieren“, glaubt Rudolf Kitzberger von den Grünen. Man habe das alte Jugendzentrum abgerissen, obwohl die Jugend das gar nicht gewollt habe. Das Projekt könne man jetzt aber nicht mehr streichen, da die Jugend, die Bürger und die Kulturschaffenden diese Räumlichkeiten brauchen würden.

Stadtkämmerer Sebastian Thomer weist darauf hin, dass die Stadt nicht die gesamte Summe selbst zu tragen habe. Bei 5,7 Millionen Euro würden 3,65 Millionen Euro mit einer Million Euro bezuschusst. Weitere Zuschüsse seien zudem über verschiedene Fördertöpfe möglich.

Oberbürgermeister Michael Dambacher erklärt, dass man ohne den Bau einen neuen Standort für den Treffpunkt BW finden müsse. Dafür erhalte die Stadt 400.000 Euro. Weitere Einsparungen könnten aber durchaus geprüft werden, so der OB.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ist der Bau des Zentrums mit zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen beschlossen worden.