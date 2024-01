Am Donnerstag gegen 19 Uhr haben vermutlich zwei Personen versucht, in ein Wohngebäude in der Jagststraße einzudringen. Hierzu wurde nach Angaben der Polizei zunächst der heruntergelassene Rollladen der Terrassentür beschädigt und anschließend ein Loch in die Glastür geschlagen.

Lärm lässt Nachbarn aufhorchen

Allerdings war diese Beschädigung nicht ausreichend groß, um das Gebäude zu betreten. Durch den Lärm wurde ein Nachbar auf das Geschehen aufmerksam. Er konnte beobachten wie sich zwei vermutlich männliche Diebe vom Wohnhaus entfernten.

Nach diesen Männern wird gesucht

Beide Männer waren nach Zeugenaussage etwa 170 bis 175 cm groß und schlank. Eine Person trug eine beige-graue Sweatshirtjacke mit Kapuze und der andere Mann eine dunkelrote, verwaschene Kapuzenjacke.

Die beiden Personen entfernten sich laut Polizei in Richtung Schleifhäusle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961/9300 entgegen.