Zwischen Samstagabend, 20.30 Uhr, und Sonntagvormittag, 11 Uhr, haben Unbekannte einen VW zerkratzt, der in diesem Zeitraum in der Schillerstraße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich laut Polizei auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961/9300.